Нацбанк вводит в обращение золотую «1 Гривну» (фото)

Национальный банк Украины 17 мая 2021 года вводит в обращение золотую памятную монету «1 Гривна».
Об этом говорится на сайте регулятора.
Она воспроизводит дизайн оборотной монеты «Владимир Великий» номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины — князю Киевскому Владимиру Великому. В то же время монета имеет отдельные отличия от оборотной монеты «Владимир Великий».
Она изготовлена из золота 999,9 пробы, категория качества чеканки — «анциркулейтед», масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, диаметр — 25,0 мм, гурт монеты — гладкий. Отчеканена эта золотая памятная монета была в 2010 году тиражом 500 штук.
На аверсе памятной монеты «1 Гривна» вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надписи: Украина/Национальный банк номинал 1 (по центру), обозначение металла, его пробы, массы монеты в чистоте Au 999,9/15,55 (слева от номинала), подпись
Учитывая вероятность повышенного спроса на памятную монету «1 Гривна», Национальный банк планирует начать ее реализацию на электронных аукционах.
Это позволит на прозрачных и конкурентных началах удовлетворить спрос клиентов, в том числе банков, нумизматов и их объединений, других юридических и физических лиц.
Первый электронный аукцион по продаже памятной монеты Украины «1 Гривна» состоится в день ее введения в оборот — 17 мая 2021 года.
Его планируется провести на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. На торги будет предложено 50 шт. памятных монет «1 Гривна» (50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте).
Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.
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