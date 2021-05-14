В приложении Дія появились новые услуги

С сегодняшнего дня, 17 мая, в приложении Дія заработают новые услуги. Они станут доступными после презентации на Diia Summit.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
Новые услуги:
Изменение места регистрации – одна из самых популярных услуг в Украине. И теперь она будет доступна онлайн в Дії в несколько кликов. Никаких очередей и массы документов. Одно заявление и онлайн-подтверждение от владельца жилья. Уже сейчас к пилотному проекту присоединились Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно. А в течение года услуга будет масштабирована на всю страну.
Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который на уровне государства закрепит декларативную прописку. Вам больше не надо будет ходить в военкомат или в ЦПАУ с документами на жилье.
На портале действует услуга регистрации бизнеса онлайн. Это одна из самых популярных услуг на портале. За год функционирования услуги было открыто 247 тысяч ФЛП, из которых более 50% (124 687) онлайн.
В среднем у регистратора идет 21 минута на обработку заявки. То есть на обработку этих заявлений было потрачено 5 200 313 минут. Это 86 671,9 человеко-часов или 10 834 рабочих дня. Это 43 года.
Уже 17 мая появится автоматическая регистрация ФЛП в Дії. Это существенно упростит процесс и ускорит рассмотрение заявления. Теперь регистрация ФЛП займет до 2 минут. Это будет одна из самых удобных услуг в Украине.
Сегодня получение большинства госуслуг, где требуется идентификация личности, требуют подписи. Дія.Підпис – это возможность подписывать любые документы, получать госуслуги просто с телефона дома, в метро или во время утреннего кофе – в несколько кликов.
Все, что нужно сделать, – пройти проверку через FaceID. Программа сопоставит ваше фото с фотографией из демографического реестра и сгенерирует электронную подпись.
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