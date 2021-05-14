В приложении Дія появились новые услуги

С сегодняшнего дня, 17 мая, в приложении Дія заработают новые услуги. Они станут доступными после презентации на Diia Summit.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Новые услуги:

Изменение места регистрации онлайн в Дії.

Изменение места регистрации – одна из самых популярных услуг в Украине. И теперь она будет доступна онлайн в Дії в несколько кликов. Никаких очередей и массы документов. Одно заявление и онлайн-подтверждение от владельца жилья. Уже сейчас к пилотному проекту присоединились Киев, Харьков, Винница, Луцк, Ровно. А в течение года услуга будет масштабирована на всю страну.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который на уровне государства закрепит декларативную прописку. Вам больше не надо будет ходить в военкомат или в ЦПАУ с документами на жилье.

Автоматическая регистрация ФЛП .

На портале действует услуга регистрации бизнеса онлайн. Это одна из самых популярных услуг на портале. За год функционирования услуги было открыто 247 тысяч ФЛП, из которых более 50% (124 687) онлайн.

В среднем у регистратора идет 21 минута на обработку заявки. То есть на обработку этих заявлений было потрачено 5 200 313 минут. Это 86 671,9 человеко-часов или 10 834 рабочих дня. Это 43 года.

Уже 17 мая появится автоматическая регистрация ФЛП в Дії. Это существенно упростит процесс и ускорит рассмотрение заявления. Теперь регистрация ФЛП займет до 2 минут. Это будет одна из самых удобных услуг в Украине.

Дія.Підпис.

Сегодня получение большинства госуслуг, где требуется идентификация личности, требуют подписи. Дія.Підпис – это возможность подписывать любые документы, получать госуслуги просто с телефона дома, в метро или во время утреннего кофе – в несколько кликов.

Все, что нужно сделать, – пройти проверку через FaceID. Программа сопоставит ваше фото с фотографией из демографического реестра и сгенерирует электронную подпись.

Справка Finance.ua:

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», похитители ничего не смогут с ним сделать.

Команда Министерства цифровой трансформации презентовала новую функцию статического QR-кода.

Вскоре ФЛП ы смогут уплатить налоги и подать декларацию через «Дія».

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