День финансов: активы банка на 9 грн, декретные выплаты для ФЛП, новые договоры ЖКУ

Среда, 5 мая. Там, где доходы, иногда не обойтись без разводов.

Самый дорогой развод мира? Нет, речь идет не о мошенниках. В этот раз начнем с развода основателя одной из крупнейших компаний Microsoft Билла Гейтса с его женой. И это после 27 лет брака. Сейчас Гейтс занимает четвертую строчку среди богатейших людей мира с состоянием в $146 млрд. Что же будет с этими деньгами дальше. Отметим, Гейтсов называют едва ли не главными популяризаторами благотворительности в мире.

Активы банка оценили в 9 грн. Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн. Обанкротившийся банк заявил об обесценивании основных активов своего Фонда банковского управления (ФБУ) — Пенсионного фонда банковского управления по фиксированному вознаграждению, Пенсионного фонда банковского управления паевого типа и Детского фонда банковского управления.

Конкуренция и зарплата. Аналитики кадрового портала grc.ua провели исследование средних заработных плат в пяти крупнейших городах Украины. В столице наибольшая конкуренция среди соискателей работы (26% всех актуальных резюме). Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели в регионе – 30 831 грн. Второй по количеству вакансий (4,6%) и резюме (3,4%) украинский город – Харьков, где средняя заработная плата – 25 362 грн.

Кстати, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предоставил прогноз роста средней заработной платы украинцев до конца текущего года на основе экономических показателей.

Евробонды Украины на $1,25 млрд. Украина произвела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году. При этом наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы.

Новые договоры ЖКУ. Президент подписал закон, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг. Исключение составили только поставщики электроэнергии и газа.

Тем временем Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах.

«Красного» станет меньше. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить «красную» зону карантина. Эту зону покидают еще три области. В «красной» зоне карантина по прежнему остаются Сумская, Полтавская и Запорожская области. При этом поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений.

P.s. Не забывайте забрать 20 тыс. грн декретных выплат для ФЛП. Украинцы очень часто отказываются от того, что принадлежит им по праву, по большей части из-за неосведомленности. Но не стоит дарить государству то, что вам положено. Тем более если это формируется на основе наших налогов. Finance.ua на примере женщины-предпринимателя исследовал, как получить декретные выплаты для ФЛП.

Подробнее в материале: Двадцать тыс. грн декретных выплат для ФЛП. Как их получить?