Рост средней заработной платы до конца года (прогноз Шмыгаля)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз роста средней заработной платы украинцев до конца текущего года на основе экономических показателей.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Читайте также: В 2021 году минимальная зарплата вырастет на 30%
«По данным Госкомстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года.
Наибольший рост зарплат за год был в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.
По словам премьер-министра, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки Украины избавились от «проблемных» кредитов на миллиарды гривенВчера, 11:00 - 26937 8
Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова4 ч. назад - 447 4
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки4 ч. назад - 989 4
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНС4 ч. назад - 358 3
В правительстве раскрыли подробности возврата миллиардов ЯнуковичаОколо часа назад - 221 2
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 8504
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 8279
Размер государственной социальной помощи малообеспеченной семье в 2021 году (инфографика)Вчера, 16:34 - 1452 2
Основания ограничения права граждан на выезд из УкраиныВчера, 17:00 - 1163
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки4 ч. назад - 989 4
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1346 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 486
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 701
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1879 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1672 1