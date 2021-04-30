Рост средней заработной платы до конца года (прогноз Шмыгаля)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз роста средней заработной платы украинцев до конца текущего года на основе экономических показателей.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«По данным Госкомстата, в марте реальная зарплата (то есть с учетом инфляции) выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года и составила 13,6 тысячи гривен. Это на 2,2 тысячи гривен больше, чем за этот же месяц прошлого года.

Наибольший рост зарплат за год был в Черновицкой (на +31%), Донецкой (+30%) и Тернопольской (+27%) областях.

По словам премьер-министра, позитивный сценарий роста экономики свидетельствует о том, что к концу года средняя зарплата может достигнуть 14 500 гривен.

Справка Finance.ua:

Ранее аналитики кадрового портала grc.ua провели исследование средних заработных плат в пяти крупнейших городах Украины. Оказалось, что в Киеве больше всего возможностей найти себе работу. 25% всех актуальных вакансий на кадровом портале предлагают работу именно в столице и ближайших городах-спутниках.

В столице самая большая конкуренция среди соискателей (26% всех актуальных резюме). Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели в регионе — 30 831 грн. Второй по количеству вакансий (4,6%) и резюме (3,4%) украинский город — Харьков. Средняя заработная плата харьковчан — 25 362 грн.

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