Amazon представила новые Kindle и пульт для пролистывания страниц

Amazon представила новое поколение ридеров Kindle, в том числе базовой модели, а также Paperwhite и Colorsoft: все получили свежий дизайн, новые цвета, а также более легкие и более тонкие корпуса. Кроме того, компания запустила Bluetooth-пульт Kindle Click для пролистывания страниц стоимостью $35.

Новый дизайн

Ключевое изменение в дизайне — отказ от выступающей рамки вокруг дисплея. Экран теперь расположен вровень с передней панелью, а корпус получил сплошное цветовое оформление.

Базовый 6-дюймовый Kindle стал тоньше до 6,8 мм и весит всего 140 г. Он получил 16 ГБ памяти, может работать до шести недель от одного заряда, доступен в цветах Ube (фиолетовый) и Graphite (графитовый), стоимость — от $149,99.

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Кроме того, для него впервые доступна версия с алюминиевой задней панелью, 32 ГБ памяти и отсутствующей рекламой на экране блокировки, а также цветами Alpine Sky Aluminum (голубой алюминий) и Seaglass Green Aluminum (зеленый алюминий) стоимостью $189,99. По словам Amazon, обе открывают книги примерно на 30% быстрее предыдущего поколения.

Что изменилось в Kindle Paperwhite

Новый Kindle Paperwhite так же стал тоньше и легче, однако может работать до 12 недель от одного заряда. Модель оснащена 16 ГБ памяти в базовой версии, имеет защиту от воды и регулируемую теплую подсветку.

Amazon заявляет, что ридер имеет самый большой экран и самый высокий коэффициент контрастности среди всех Paperwhite, так что читать на ярком солнце теперь станет комфортнее.

Kindle Paperwhite имеет самый большой экран и самый высокий коэффициент контрастности

Paperwhite в цвете Graphite будет стоить от $200, за дополнительные $50 доступна модель Paperwhite Signature Edition с алюминиевой задней панелью, 32 ГБ памяти, автоматической регулировкой подсветки и возможностью пролистывать страницы двойным касанием. Последний доступен в цветах Graphite и Seaglass Green.

Цветной вариант ридеров Kindle Colorsoft получил улучшенную четкость, а также цветное изображение от края к краю. Базовая версия на 16 ГБ памяти стоит $290 и доступна в цвете Graphite, тогда как Signature Edition с алюминиевым корпусом, 32 ГБ памяти, зарядкой через док-станцию, автоматической регулировкой подсветки и цветами Graphite и Fig (красный) на выбор обойдется в $320.

Все три модели получат версии для детей с соответствующими чехлами и подпиской на сервис Amazon Kids+, стоимость — от $180.

Amazon представила пульт Kindle Click

Еще одна интересная новинка появилась в линейке аксессуаров: Bluetooth-пульт для пролистывания страниц Kindle Click стоимостью $35.

Kindle Click совместим со всеми новыми устройствами Kindle

Он рассчитан на ситуации, когда торкаться Kindle неудобно. Amazon, в частности, предлагает его для чтения под одеялом, во время ходьбы на беговой дорожке или когда Kindle лежит на столике перед креслом в самолете. Вместо того чтобы тянуться к ридеру, пользователь просто нажимает кнопку на пульте, чтобы пролистать страницу.