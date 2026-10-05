0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Amazon представила новые Kindle и пульт для пролистывания страниц

Технологии&Авто
24
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Ключевое изменение в дизайне — отказ от выступающей рамки вокруг дисплея
Ключевое изменение в дизайне — отказ от выступающей рамки вокруг дисплея
Amazon представила новое поколение ридеров Kindle, в том числе базовой модели, а также Paperwhite и Colorsoft: все получили свежий дизайн, новые цвета, а также более легкие и более тонкие корпуса. Кроме того, компания запустила Bluetooth-пульт Kindle Click для пролистывания страниц стоимостью $35.

Новый дизайн

Ключевое изменение в дизайне — отказ от выступающей рамки вокруг дисплея. Экран теперь расположен вровень с передней панелью, а корпус получил сплошное цветовое оформление.
Базовый 6-дюймовый Kindle стал тоньше до 6,8 мм и весит всего 140 г. Он получил 16 ГБ памяти, может работать до шести недель от одного заряда, доступен в цветах Ube (фиолетовый) и Graphite (графитовый), стоимость — от $149,99.
Читайте также
Кроме того, для него впервые доступна версия с алюминиевой задней панелью, 32 ГБ памяти и отсутствующей рекламой на экране блокировки, а также цветами Alpine Sky Aluminum (голубой алюминий) и Seaglass Green Aluminum (зеленый алюминий) стоимостью $189,99. По словам Amazon, обе открывают книги примерно на 30% быстрее предыдущего поколения.
Место для вашей рекламы

Что изменилось в Kindle Paperwhite

Новый Kindle Paperwhite так же стал тоньше и легче, однако может работать до 12 недель от одного заряда. Модель оснащена 16 ГБ памяти в базовой версии, имеет защиту от воды и регулируемую теплую подсветку.
Amazon заявляет, что ридер имеет самый большой экран и самый высокий коэффициент контрастности среди всех Paperwhite, так что читать на ярком солнце теперь станет комфортнее.
Kindle Paperwhite имеет самый большой экран и самый высокий коэффициент контрастности
Kindle Paperwhite имеет самый большой экран и самый высокий коэффициент контрастности
Paperwhite в цвете Graphite будет стоить от $200, за дополнительные $50 доступна модель Paperwhite Signature Edition с алюминиевой задней панелью, 32 ГБ памяти, автоматической регулировкой подсветки и возможностью пролистывать страницы двойным касанием. Последний доступен в цветах Graphite и Seaglass Green.
Цветной вариант ридеров Kindle Colorsoft получил улучшенную четкость, а также цветное изображение от края к краю. Базовая версия на 16 ГБ памяти стоит $290 и доступна в цвете Graphite, тогда как Signature Edition с алюминиевым корпусом, 32 ГБ памяти, зарядкой через док-станцию, автоматической регулировкой подсветки и цветами Graphite и Fig (красный) на выбор обойдется в $320.
Все три модели получат версии для детей с соответствующими чехлами и подпиской на сервис Amazon Kids+, стоимость — от $180.

Amazon представила пульт Kindle Click

Еще одна интересная новинка появилась в линейке аксессуаров: Bluetooth-пульт для пролистывания страниц Kindle Click стоимостью $35.
Kindle Click совместим со всеми новыми устройствами Kindle
Kindle Click совместим со всеми новыми устройствами Kindle
Он рассчитан на ситуации, когда торкаться Kindle неудобно. Amazon, в частности, предлагает его для чтения под одеялом, во время ходьбы на беговой дорожке или когда Kindle лежит на столике перед креслом в самолете. Вместо того чтобы тянуться к ридеру, пользователь просто нажимает кнопку на пульте, чтобы пролистать страницу.
Kindle Click совместим со всеми новыми устройствами Kindle, а также с моделями, выпущенными в 2024 году и позже.
По материалам:
mezha.media
AmazonТехника
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems