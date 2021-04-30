Где наибольшая средняя заработная плата в Украине (инфографика)

Аналитики кадрового портала grc.ua провели исследование средних заработных плат в пяти крупнейших городах Украины.
Оказалось, что в Киеве больше всего возможностей найти себе работу. 25% всех актуальных вакансий на кадровом портале предлагают работу именно в столице и ближайших городах-спутниках.
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Но в то же время в столице наибольшая конкуренция среди соискателей работы (26% всех актуальных резюме). Средняя заработная плата, которую предлагают работодатели в регионе – 30 831 грн.
Второй по количеству вакансий (4.6%) и резюме (3.4%) украинский город – Харьков. Средняя заработная плата харьковчан – 25 362 грн.
В Днепре 4.2% вакансий и 2.3% резюме от всех актуальных на кадровом портале. Средняя заработная плата в городе – 19 393 грн.
Средняя заработная плата в Одессе – 22 159 грн. Общее количество одесских вакансий – 2.3% от всех на сайте grc.ua, резюме – 2,3%.
А вот городом-победителем с наибольшей средней заработной платой оказался Львов (средняя компенсация составляет 31655 грн, что на 824 грн больше, чем в Киеве). 31% работодателей готовы платить даже больше – от 43 500 грн.
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