Tesla обновила Model 3 без повышения цены (фото)
Tesla обновила Model 3 для рынков США, Пуэрто-Рико и Мексики, цены на электромобиль не изменились. Все комплектации теперь получают больший центральный дисплей, а отдельные версии стали быстрее и мощнее. Ранее аналогичное обновление Model 3 компания представила для китайского рынка.
Что изменилось в Tesla Model 3
Главное изменение для всех комплектаций — новый центральный сенсорный экран диагональю 16 дюймов вместо предыдущих 15,4 дюйма. Он стал стандартным даже для базовой Model 3 RWD.
Больше обновлений получила Model 3 Performance. Tesla увеличила заявленный запас хода по циклу EPA с 309 до 316 миль — примерно с 497 до 509 км. Также заявленная пиковая мощность силовой установки возросла до 528 л.
Для сравнения, во время дебюта Performance в 2024 году Tesla заявляла 510 л. В то же время разгон до 60 миль/час или около 97 км/ч остался на уровне 2,9 секунды.
Версия Model 3 Premium AWD также стала более быстрой: разгон до 60 миль/час сократился с 4,2 до 3,8 секунды. Ее запас хода составляет 346 миль — около 557 км.
При этом Tesla не объяснила, благодаря чему удалось увеличить мощность и запас хода. Также компания не сообщила, распространятся ли эти изменения на уже проданные автомобили.
Чем американская Model 3 отличается от китайской
Несмотря на обновления, версии для США и Китая все еще имеют несколько отличий:
- Vehicle-to-Load: в Китае актуальные Model 3 могут выдавать до 2,2 кВт переменного тока через специальный адаптер. Для американских Model 3 эта функция пока недоступна.
- Цвет салона: китайская версия получила новый светло-серый салон, которого нет в США. Там доступны черный и черно-белый варианты.
- Потолок: черный потолок доступен только в версии Performance.
- Канада: обновленные Model 3 пока не появились в канадском конфигураторе — там все еще указан 15,4-дюймовый экран.
Сколько стоит Tesla Model 3
Цены на Model 3 в США после обновления остались такими же:
- Model 3 RWD — от $36 990;
- Premium RWD — от $42 490;
- Premium AWD — от $47 490;
- Performance — от $54 990.
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