0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 398 0

Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУ

Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУ

Президент подписал закон 1060-IX, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг.

Исключение составили только поставщики электроэнергии и газа. Более того, переведут на такие договоры, независимо от того, является ли человек участником ОСМД.

Иными словами, документ предусматривает заключение с совладельцами домов индивидуальных публичных договоров присоединения, если потребители не определились по модели договорных отношений с поставщиками (индивидуальный, коллективный, договор с ОСМД как коллективным потребителем).

Индивидуальный договор предусматривает, что такие потребители будут платить за коммуналку следующим образом:

  • тариф;
  • плата за обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем;
  • плата за абонентское обслуживание (устанавливает водоканал);
  • взносы на замену и обслуживание общедомовых счетчиков.

Читайте также: За год у населения выросли долги за все виды коммунальных услуг

При коллективном договоре плата исполнителю состоит только из платы за коммунальную услугу, рассчитываемую, исходя из размера тарифов и объема ее потребления. Плата за абонентское обслуживание и обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома исполнителю не уплачиваются.

Из подписанного президентом документа следует, что если квартирные приборы учета показали меньше, чем общедомовые счетчики, то разница будет разбрасываться на все квартиры во всех многоквартирных домах, а не в некоторых, как сейчас, отметил советник замглавы КГГА по вопросам ЖКХ Алексей Тихонов.

Между прочим, потребителям также вернут средства, которые заложили в тарифах поставщика на установку счетчиков тепла, в случае самостоятельной установки приборов. Вводится дифференцированная оплата за воду и тепло в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.

Как отметил глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, логика выбора поставщика услуг для граждан проста. Почти всегда будет один вариант, поскольку такие компании являются монополистами. А плата исполнителю коммунальной услуги будет состоять из платы за услугу и платы за абонентское обслуживание.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.