Украинцев автоматически переведут на новые договоры ЖКУ

Президент подписал закон 1060-IX, который автоматически переведет жителей частных и многоквартирных домов на индивидуальные договоры с поставщиками коммунальных услуг.
Исключение составили только поставщики электроэнергии и газа. Более того, переведут на такие договоры, независимо от того, является ли человек участником ОСМД.
Иными словами, документ предусматривает заключение с совладельцами домов индивидуальных публичных договоров присоединения, если потребители не определились по модели договорных отношений с поставщиками (индивидуальный, коллективный, договор с ОСМД как коллективным потребителем).
Индивидуальный договор предусматривает, что такие потребители будут платить за коммуналку следующим образом:
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При коллективном договоре плата исполнителю состоит только из платы за коммунальную услугу, рассчитываемую, исходя из размера тарифов и объема ее потребления. Плата за абонентское обслуживание и обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома исполнителю не уплачиваются.
Из подписанного президентом документа следует, что если квартирные приборы учета показали меньше, чем общедомовые счетчики, то разница будет разбрасываться на все квартиры во всех многоквартирных домах, а не в некоторых, как сейчас, отметил советник замглавы КГГА по вопросам ЖКХ Алексей Тихонов.
Между прочим, потребителям также вернут средства, которые заложили в тарифах поставщика на установку счетчиков тепла, в случае самостоятельной установки приборов. Вводится дифференцированная оплата за воду и тепло в зависимости от того, кто несет расходы по обслуживанию счетчика.
Как отметил глава комитета по вопросам ЖКХ Общественного совета при КГГА Олег Попенко, логика выбора поставщика услуг для граждан проста. Почти всегда будет один вариант, поскольку такие компании являются монополистами. А плата исполнителю коммунальной услуги будет состоять из платы за услугу и платы за абонентское обслуживание.
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