За год у населения выросли долги за все виды коммунальных услуг

По состоянию на 1 марта долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги составил 82,1 млрд грн. Наибольшие долги накопились традиционно за газ и горячую воду, наименьший долг за вывоз мусора.

Об этом пишет «Слово и дело».

В целом за год у населения выросла задолженность по всем видам коммунальных услуг. По состоянию на начало 2020 года за поставки и распределение газа украинцы были должны 27 млрд 924,7 млн грн, в начале этого года – 31 млрд 508,9 млн (+12,8%). За тепло и горячую воду задолженность за год выросла на 21,6% – с 19 млрд 846,1 млн грн до 24 млрд 139,8 млн грн.

Особенно сильно вырос долг за центральное водоснабжение и водоотведение – на 24,8%: в январе 2020 года украинцы задолжали 4 млрд 573,5 млн грн, в январе этого года – 5 млрд 708,7 млн грн.

На 22,4% вырос долг населения за вывоз бытовых отходов: в январе 2020-го долг составлял 865,4 млн грн, в январе 2021-го – 1 млрд 59,5 млн. Задолженность украинцев за поставки и распределение электроэнергии за год увеличилась с 5 млрд 410,3 млн грн до 6 млрд 79,4 млн грн (+12,4%).

На 14,2% вырос долг за управление многоквартирными домами. Если в начале прошлого года сумма неуплаты составила 4 млрд 469,7 млн грн, то в начале 2021-го – 5 млрд 103,1 млн.

По состоянию на начало марта этого года украинцы задолжали 34 млрд 155,7 млн грн за доставку и распределение газа (+19,3% по сравнению с мартом 2020-го). Наибольшие долги у жителей Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей. В целом за год долг вырос практически во всех областях.



Инфографика: «Слово и дело»

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