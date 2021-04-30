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«Красную» зону карантина покидают еще три области

«Красную» зону карантина покидают еще три области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить «красную» зону карантина. Эту зону покидают еще три области.

Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.

С 6 мая из «красной» зоны выходят:

  • Харьковская область,
  • Хмельницкая область,
  • Черниговская область.

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Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина, а Черниговская — в «оранжевую».

Отметим, что завтра в этих регионах разрешат работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.

В «красной» зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.

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По материалам РБК-Украина
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