«Красную» зону карантина покидают еще три области

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить «красную» зону карантина. Эту зону покидают еще три области.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.
С 6 мая из «красной» зоны выходят:
Читайте также: Минздрав обновил карантинные зоны
Харьковская и Хмельницкая области переходят в «желтую» зону карантина, а Черниговская — в «оранжевую».
Отметим, что завтра в этих регионах разрешат работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.
В «красной» зоне карантина с завтрашнего дня останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах3 ч. назад - 1021 4
При покупках в интернете нужно требовать чек, - ГНС9 ч. назад - 675 4
Альтернатив для накопительной пенсионной системы нет, - Третьякова9 ч. назад - 725 4
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки9 ч. назад - 1367 4
Ахметову дали добро на покупку Днепровского меткомбината, принадлежавшего ИСД5 ч. назад - 279 3
Земля подорожает: сколько дадут за гектар после открытия рынкаВчера, 21:19 - 10587
Самые популярные кроссоверы в Украине начала 2021 года (инфографика)Вчера, 19:29 - 10400
Где наибольшая средняя заработная плата в Украине (инфографика)8 ч. назад - 1981 1
Когда достроят метро на Троещину: Кличко назвал сроки9 ч. назад - 1367 4
Основания ограничения права граждан на выезд из УкраиныВчера, 17:00 - 1264
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1430 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 506
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 714
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1898 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1709 1