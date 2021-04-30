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Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений

Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений

С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений. Такое решение принято после того, как Житомирская область вышла из «красной» зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона — последний регион с действующими железнодорожными ограничениями — выходит из «красной» зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня.

«В связи с этим Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск», — говорится в сообщении.

Добраться до этих станций можно будет такими рейсами:

№ 13 / 14 Киев — Солотвино;
№ 29 / 30 Киев — Ужгород;
№ 43 / 44 Ивано-Франковск — Киев;
№ 45 / 46 Ужгород — Лисичанск;
№ 58 / 57 Ковель — Одесса,
№ 88 / 87 Ковель — Новоалексеевка;
№ 98 / 97 Ковель — Киев;
№ 134 / 133 Николаев — Рахов;
№ 142 / 141 Львов — Бахмут;
№ 188 / 187 Ковель — Николаев
№ 743 / 744 Киев — Львов.

«Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», — отметили в «Укрзализныце».

По материалам РБК-Украина
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