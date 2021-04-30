Поезда с сегодняшнего дня будут ездить по всей Украине без ограничений

С 5 мая поезда по всей Украине курсируют без ограничений. Такое решение принято после того, как Житомирская область вышла из «красной» зоны карантина.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

5 мая, в среду, с 00:01 Житомирская зона — последний регион с действующими железнодорожными ограничениями — выходит из «красной» зоны эпидемической опасности. Теперь в регионе будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня.

«В связи с этим Укрзализныця оперативно открывает высадку-посадку, а также продажу проездных документов до/от станций Житомир, Коростень, Бердичев, Чуднов-Волынский, Печановка, Малин, Яблонец, Радулино, Новоград-Волынский, Белокоровичи, Олевск», — говорится в сообщении.

Добраться до этих станций можно будет такими рейсами:

№ 13 / 14 Киев — Солотвино;

№ 29 / 30 Киев — Ужгород;

№ 43 / 44 Ивано-Франковск — Киев;

№ 45 / 46 Ужгород — Лисичанск;

№ 58 / 57 Ковель — Одесса,

№ 88 / 87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98 / 97 Ковель — Киев;

№ 134 / 133 Николаев — Рахов;

№ 142 / 141 Львов — Бахмут;

№ 188 / 187 Ковель — Николаев

№ 743 / 744 Киев — Львов.

«Теперь все поезда в стране курсируют по графику, сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», — отметили в «Укрзализныце».