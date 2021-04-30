Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах.

Об этом говорится в опубликованном на Правительственном портале постановлении Кабмина №420 от 14 апреля.

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“В мае 2021 г. назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) производится только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии”, – говорится в документе.

Расширен перечень источников дохода, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. При назначении субсидий будут учитываться доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Подать заявку и сопроводительные документы можно по почте или в электронной форме на сайте Минсоцполитики, или в бумажном виде через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения в райгосадминистрациях.

Лицам, обратившимся за назначением жилищной субсидии в мае-сентябре 2021 года, она будет назначена с мая 2021 года.

Справка Finance.ua:

Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривны. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.

За неуплату алиментов должника могут лишить права на получение субсидии.

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