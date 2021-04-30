0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах

Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах

Кабмин обязал претендентов на получение жилищных субсидий подавать декларацию о доходах и расходах.

Об этом говорится в опубликованном на Правительственном портале постановлении Кабмина №420 от 14 апреля.

Читайте также: Почему в бюджете-2021 сократили расходы на субсидии: объяснение Минфина

“В мае 2021 г. назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) производится только после подачи нового заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии”, – говорится в документе.

Расширен перечень источников дохода, которые учитываются для расчета среднемесячного совокупного дохода. При назначении субсидий будут учитываться доходы от размещения депозитов и дивиденды от ценных бумаг.

Подать заявку и сопроводительные документы можно по почте или в электронной форме на сайте Минсоцполитики, или в бумажном виде через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения в райгосадминистрациях.

Лицам, обратившимся за назначением жилищной субсидии в мае-сентябре 2021 года, она будет назначена с мая 2021 года.

Справка Finance.ua:

  • Средний размер субсидий в Украине в феврале снизился на 748 гривен по сравнению с январем и составил 1483 гривны. Уменьшение связано со снижением цен на природный газ для населения в феврале.
  • За неуплату алиментов должника могут лишить права на получение субсидии.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.