Билл Гейтс расстался с женой после 27 лет брака. Их развод может стать самым дорогим в истории

Основатель одной из крупнейших компаний современности Microsoft Билл Гейтс рассказал, что разводится с женой. Вместе они прожили 27 лет в браке.
Помимо личной жизни Гейтсов, огромное внимание будет обращено в другую сторону — богатство Билла Гейтса: по данным Bloomberg Billion Index, прямо сейчас он занимает четвертую строчку среди богатейших людей мира с состоянием в $146 млрд. В The New York Times задаются вопросом, что будет с этими деньгами дальше? И объясняют, почему это важно.
Богатство в $146 млрд. Нет никакой информации, как супруги поделят $146 млрд. В случае с разводом Джеффа Безоса и Маккензи Безос, предполагалось, что супруга получит до 50% всего состояния мужа, но после подписания всех документов о разводе она получила 25% (что сейчас оценивается в более чем $50 млрд).
Средства семьи — в десятке разных активов:
Bill and Melinda Gates Foundation. Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший по объему благотворительный фонд в мире. Объем его выплат на различные программы уже составил $50 млрд. Фонд выделил $1 млрд на борьбу с Covid-19, до этого активно участвовал в борьбе со вспышкой Эболы, постоянно выделяет деньги на самые разные образовательные программы. В последние несколько лет ежегодный размер помощи составляет порядка $5 млрд. В фонде работает 1600 человек, география помощи — 92 страны по всему миру.
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Так или иначе, развод повлияет на работу фонду. Гейтсы заявили, что он продолжит работу, но его структура немного изменится. Как именно — пока не известно.
Остается открытым вопрос и дальнейшего финансирования фонда, поскольку у каждого из супругов есть и свои личные проекты. У Билла – фонд Breakthrough Energy, цель которого – снизить выбросы CO2 в атмосферу, у Мелинды — Pivotal Ventures с упором на инвестиции в развитие женского предпринимательства.
Почему это важно: семью Гейтсов называют едва ли не главными популяризаторами благотворительности в мире. Из-за развода их проект Gates Foundation, а также инициатива The Giving Pledge («Клятва дарения») остаются в неком подвешенном состоянии и без понятного будущего прямо сейчас. И от того, смогут ли они разойтись мирно и без проблем, зависит имидж этих проектов и их будущее, поскольку там не только средства Гейтсов, но и других благотворителей.
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