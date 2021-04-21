ТОП-6 богатейших IТ-миллиардеров мира (фото)

За год в мире стало в полтора раза больше IT-миллиардеров, а их совокупное состояние выросло на 80%.

Об этом пишет uaspectr.com.

Благодаря быстрому восстановлению фондовых рынков после прошлогоднего коронавирусного обвала состояния миллиардеров по всему миру достигли рекорда. Однако никто не может похвастаться большим приростом капитала, чем IТ-предприниматели. Совокупное состояние этих участников списка Forbes теперь оцениваются в $$2,5 трлн. Это примерно на 80% больше, чем в прошлом году, когда они составляли $1,4 млрд.

В прошлом году Forbes насчитал 241 миллиардера, разбогатевших на технологиях. В этом году – 365. По количеству миллиардеров IT-отрасль уступает лишь финансам и инвестициям (371 миллиардер).

Однако совокупный капитал этой категории самых богатых людей заметно превосходит показатели любого другого сектора. Для сравнения, общий капитал миллиардеров в сфере моды и розничной торговли оценивается в $1,7 трлн, а в финансах и инвестициях – в $1,5 трлн.

Главная причина доминирования IT-отрасли заключается в том, что именно к ней относятся богатые участники списка Forbes. Только 20 таких IT-предпринимателей владеют состоянием в $1,2 трлн. Это почти половина активов всех миллиардеров этой отрасли. Восемь из двадцати и шесть из десяти самых богатых людей мира разбогатели благодаря технологиям.

Большинство самых богатых IТ-миллиардеров до сих пор живут в США. Однако быстрорастущий интернет-сектор Китая помогает новому поколению технологических предпринимателей подниматься по списку. Девять из двадцати самых богатых IТ-миллиардеров теперь родом из Китая, тогда как в прошлом году их было всего шесть.

1. Джефф Безос Страна: США. Состояние: $ 177 млрд. Источник богатства: Amazon



Основатель Amazon до конца года уже не будет гендиректором компании. В феврале Джефф Безос объявил, что покинет пост в третьем квартале и посвятит свое время другим проектам, таким как космическая компания Blue Origin, газета The Washington Post и благотворительные инициативы вроде фонда Amazon Day 1. В прошлом году фонд Земли Безоса с активами в $10 млрд пожертвовал $791 млн 16 некоммерческим организациям, которые борются с изменениями климата.

2. Билл Гейтс. Страна: США. Состояние: $ 124 млрд. Источник богатства: Microsoft.



Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые с 2008 года оказался ниже второй строки в списке Forbes, несмотря на то, что его состояние за последний год пересекло отметку $100 млрд. Капитал предпринимателя вырос на $26 млрд, в том числе благодаря росту акций Microsoft на 66% и скачка акций производителя тракторов Deere & Co. Изменение климата – одна из ключевых проблем, с которыми Гейтс борется с помощью пожертвований: в феврале он сообщил Forbes, что передал $2 млрд организациям, которые работают над сокращением выбросов в атмосферу.

3. Марк Цукерберг. Страна: США. Состояние: $ 97 млрд. Источник богатства: Facebook



Facebook остается одной из главных платформ для общения в условиях пандемии, но подвергается существенной критике. Прошлым летом Марку Цукербергу пришлось виртуально давать показания перед Конгрессом в связи с предполагаемым нарушением антимонопольного законодательства.

4. Ларри Эллисон. Страна: США. Состояние: $ 93 млрд. Источник богатства: программное обеспечение

Ларри Эллисон стал главной фигурой результата IТ-компаний из Сан-Франциско к новым центрам притяжения, вроде Техаса и Флориды. Компания Oracle, которую он основал в 1977 году, уже перенесла свою штаб-квартиру в Остин, а сам Эллисон объявил сотрудникам, что переезжает на Гавайи.

5. Ларри Пейдж. Страна: США. Состояние: $ $ 91,5 млрд. Источник богатства: Google

Основатели Google оставались в тени с тех пор, как в конце 2019 года отошли от управления материнской компанией поисковика, Alphabet. Показания в конгрессе наряду с Цукербергом вместо них давал гендиректор Alphabet Сундар Пичаи. Ларри Пейдж и Сергей Брин все еще владеют более чем 50% голосующих акций Alphabet, что позволяет им сохранять контроль над решениями компании.

6. Стив Балмер. Страна: США. Состояние: $ 68,7 млрд. Источник богатства: Microsoft



Стив Балмер стал самым богатым в Америке владельцем спортивного клуба благодаря капиталу, заработанному в Microsoft. В прошлом году Балмер приобрел за $ 400 млн стадион The Forum в Инглвуде. Как ожидается, в этом году его баскетбольная команда «Лос-Анджелес Клипперс» впервые сыграет на новой арене.

Благотворительная организация Ballmer Group, которую экс-глава Microsoft создал вместе с женой Конни, за последний год пожертвовала $54 млн разным проектам, которые борются с последствиями пандемии.

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