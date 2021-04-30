Активы обанкротившегося банка «Аркада» оценили в 9 грн — Фонд гарантирования

Обанкротившийся банк «Аркада» заявил об обесценивании основных активов своего Фонда банковского управления (ФБУ) — Пенсионного фонда банковского управления по фиксированному вознаграждению, Пенсионного фонда банковского управления паевого типа и Детского фонда банковского управления.

Как сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), речь идет о ценных бумагах эмитента ООО «Инвестиционная компания „Базовый актив“», которые являются основными активами ФБУ. Их стоимость в целом составляет 9 грн.

Соответствующая оценка была сделана независимым субъектом оценочной деятельности.

По информации ФГВФЛ, такое обесценивание произошло в результате невыполнения компанией «Базовый актив» своих обязательств по выплате купонного дохода и уплаты номинальной стоимости облигаций, срок погашения которых наступил.

На неоднократные требования банка по выполнению обязательств ответы от компании «Базовый актив» не поступали.

Кроме того, Нацкомиссия по регулированию по ценным бумагам и фондовому рынку запретила с 9 декабря 2020 года проводить торговлю ценными бумагами ООО «Ипотечная компания «Базовый актив».

В связи с этим, банк «Аркада» провел переоценку стоимости активов ФБУ, которая составляет в совокупности 9 (девять) гривен.

«С учетом фактического обесценения активов ФБУ, нахождения банка в процедуре ликвидации и учитывая необходимость определения нового управляющего фондов банковского управления, АО АКБ „Аркада“ сообщает о приостановлении исполнения процедур, предусмотренных правилами ФБУ, в частности — расчета чистой стоимости активов и определения фактической доли участия участника в ФБУ», — говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования добавили, что в случае уплаты эмитентом купонного дохода или номинальной стоимости ценных бумаг, а также их обновления, банк проведет переоценку стоимости ценных бумаг, находящихся в управлении.

Пенсионный фонд банковского управления по фиксированному вознаграждению, Пенсионный фонд банковского управления паевого типа и Детский фонд банковского управления были созданы в 2002 году.

В Фонде гарантирования отмечают, что особенность этих фондов заключается в том, что их создание и работа регулировалась отдельным, специальным Законом Украины «О проведении эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой компании „Киевгорстрой“».

Согласно его нормам, банк «Аркада» осуществлял доверительное управление средствами ФБУ на основании заключенного с «Киевгорстроем» Соглашения о предоставлении ему полномочий уполномоченного банка.

В случае изменения уполномоченного банка совокупность активов и обязательств передается в другой банк, а если банк признается банкротом, то активы ФБУ не включаются в его ликвидационную массу. На данный момент решение в вопросе определения нового уполномоченного банка для передачи ему совокупности активов и обязательств, составляющих ФБУ, не принято.

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