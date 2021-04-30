Украина завершила размещение евробондов на $1,25 млрд: какие страны покупали облигации

Украина произвела расчеты по новому выпуску еврооблигаций на $1,25 млрд с погашением в 2029 году. При этом наибольший спрос был со стороны инвесторов из Великобритании, США и стран континентальной Европы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
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Указано, что 4 мая 2021 года еврооблигации были включены в официальный список и допущены к торгам на главном рынке биржи London Stock Exchange — это первое размещение суверенных еврооблигаций Украины на Лондонской фондовой бирже.
Доходность еврооблигаций была установлена на уровне 6,875%. Заявки были получены от 223 инвесторов на сумму более $3,3 млрд. Инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (84%), хедж-фондов (9%), страховых и пенсионных фондов (5%) и банков (2%).
По данным Минфина, наибольший спрос был со стороны инвесторов из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки и стран континентальной Европы, которые приобрели большую часть евробондов нового выпуска — их доли составили 42%, 34% и 21% соответственно.
В свою очередь инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки купили 3% размещения, доложили в ведомстве.
Как отмечается, деньги от нового выпуска еврооблигаций перечислили на счет Государственного казначейства Украины и будут использованы для финансирования госбюджета.
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