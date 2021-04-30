Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП Украины

Инвестиционный банк JPMorgan Chase ожидает, что ВВП Украины вырастет на 5,6% в этом году.

Об этом говорится в апрельском отчете инвестбанка.

Отметим, что такой прогноз гораздо выше, чем у Национального банка Украины, который снизил свой прогноз до 3,8%.

Минэкономики опубликовало «консенсус-прогноз» в 4,1%. JPMorgan основывает свой оптимизм на росте мировой экономики и ЕС во втором полугодии, а также на восстановлении запасов и резком увеличении инвестиций в Украину.

В JPMorgan считают, что Украина получит деньги от МВФ в августе-сентябре.

Другой американский банк, Citi, рекомендует инвесторам покупать ВВП Украины на фоне восстановление глобального экономического роста и после недавнего размещение еврооблигаций Украины.

Ранее аналитики Morgan Stanley также предлагали использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины, особенно если цена опустится ниже 100%, для покупки этих инструментов.

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