0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 112 0

Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП Украины

Американские банки прогнозируют ускорение роста ВВП Украины

Инвестиционный банк JPMorgan Chase ожидает, что ВВП Украины вырастет на 5,6% в этом году.

Об этом говорится в апрельском отчете инвестбанка.

Отметим, что такой прогноз гораздо выше, чем у Национального банка Украины, который снизил свой прогноз до 3,8%.

Минэкономики опубликовало «консенсус-прогноз» в 4,1%. JPMorgan основывает свой оптимизм на росте мировой экономики и ЕС во втором полугодии, а также на восстановлении запасов и резком увеличении инвестиций в Украину.

В JPMorgan считают, что Украина получит деньги от МВФ в августе-сентябре.

Другой американский банк, Citi, рекомендует инвесторам покупать ВВП Украины на фоне восстановление глобального экономического роста и после недавнего размещение еврооблигаций Украины.

Ранее аналитики Morgan Stanley также предлагали использовать недавнее падение стоимости ВВП-варрантов Украины, особенно если цена опустится ниже 100%, для покупки этих инструментов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.