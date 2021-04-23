День финансов: «письма счастья» по-новому, «золотой гигант» Британии, замена полиса ОСАГО

В последний день апреля Витренко рассказал, как снизить цены на газ, Серга — что будет вместо процентов на пенсионных картах ПриватБанка, а OpenDataBot поведал, как отличаются зарплаты в ЕС и Украине.

Цены на газ могут быть ниже. Но, есть условия. Новый глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявляет, что совместно с руководством «Укргаздобычи» будут проработаны возможности увеличения добычи газа и развития рынка. Это должно привести к снижению цены. Еще одна инициатива, которую начали в министерстве, — это диджитализация. Она обеспечит легкий механизм адресной помощи тем, кто в ней нуждается.

Добавим, что сегодня Кабмин продлил еще на 20 дней режим возложения специальных обязанностей на поставщиков газа. Они должны продавать газ по определенной правительством цене.

Наборы открытых данных. Правительство опубликовало постановление об открытых данных. Так, каждый сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием всех компаний и размерами выплат налогов в бюджет Украины. Кроме того, можно будет найти информацию о транспортных средствах и их владельцах по VIN-номерам. В Минцифре говорят, что пользователи ждали этого еще с 2019 года.

В Минцифре также рассказали, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія”, похитители ничего не смогут с ним сделать. Если злоумышленники смогли разблокировать телефон, им нужно угадать пароль от «Дії», поэтому его не следует держать в телефоне. Даже если к «Дії» получили доступ, то они не смогут что-то сделать с вашим паспортом.

“Письма счастья" по-новому. Водители начнут получать уведомления о штрафах по новым правилам. Копию постановления будут отправлять нарушителю, если тот не уплатил штраф в течение 10 дней со дня его вынесения. Также копии постановления по зафиксированным нарушениям ПДД, с помощью специальных технических средств, будут направлять водителю в течение 15 дней со дня вынесения указанного документа.

Кстати, штраф можно получить также за отсутствие автогражданки. Иногда возникают ситуации, когда полис утрачен — его могут украсть, его можно потерять или испортить. А что делать при замене водительского удостоверения или смене фамилии? Finance.ua решил разобраться в этих вопросах и рассказать вам, как поступать в таких ситуациях:

Зарплаты в Украине и в ЕС. Средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине. Например, в Украине дальнобойщик может получать до 30 тыс. грн, тогда как за рубежом аналогичный специалист может получить до 75 тыс. грн. По данным OpenDataBot, самыми популярными странами, где ждут украинцев на работу, являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.

Проценты на картах пенсионеров в ПриватБанке. Пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга сообщил, что ПриватБанк больше не будет насчитывать проценты на средства на пенсионных картах. Банк планирует с 1 июня менять эту систему. Вместо процентов появится бонусная программа, где люди будут получать кэшбек и иное за пользование карточкой.

Хотим отметить, что кроме таких больших банков как ПриватБанк, в Украине есть и небольшие банки, и у них тоже есть карты, достойные внимания, но о них многие не знают. По ссылке ниже, рассказываем о пятерке интересных платежных карт от небольших банков.

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P.s. Еще немного о деньгах напоследок. Королевский монетный двор Великобритании изготовил самую большую в истории золотую монету диаметром 20 см и весом 10 кг. Монета стала крупнейшей за всю 1100-летнюю историю Королевского монетного двора Великобритании.



“Золотой гигант”

На аверсе монеты — изображение королевы Елизаветы II, вокруг которой расположились 10 зверей — реальных и мистических, включая льва, грифона, сокола, быка, Йеля (сказочного зверя с рогами и бивнями. — Ред.), борзой собаки, дракона, единорога и лошади. Видео о монете можно посмотреть по ссылке.