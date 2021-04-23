Украинцы дома зарабатывают вдвое меньше, чем в ЕС (инфографика)

Средние зарплаты за рубежом почти вдвое больше тех, которые предлагают на аналогичных должностях в Украине.
Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными OpenDataBot, ссылаясь на данные Jooblе.
Например, в Украине дальнобойщик может получать до 30 тысяч гривен, тогда как за рубежом аналогичный специалист может получить до 75 тысяч гривен.
ТОП – 5 стран для заработка. Самыми популярными странами, где ждут украинцев на работу, являются Польша, Чехия, Германия, Литва и Латвия.
Кого ищут? Работодатели из ЕС в основном ищут в Украине водителей, дальнобойщиков, разнорабочих, упаковщиков и грузчиков.
«Высокие зарплаты — это главный мотив для выезда украинцев на заработки. Работодатели из стран Евросоюза это понимают, поэтому часто обеспечивают сотрудников проживанием, обедами, иногда даже трансфером до рабочего места и спецодеждой, чтобы человек имел возможность привести домой больше денег», — комментируют в Jooble.
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Там также отмечают, что чаще перечисленные блага предлагают именно квалифицированным рабочим, чтобы поощрить их к переезду. Неквалифицированные тоже их получают, однако не так часто и не в таком объеме, как профессиональные кадры
Сами же украинцы заинтересованы не только в вакансиях без квалификации, но и в работе по профильной специализации. Например, инженеров, сварщиков, строителей, медработников и тому подобное.
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