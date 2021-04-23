Украинцы смогут увидеть финотчетность компаний и найти авто по VIN-номерам — Минцифры

Украинцам будут доступны более 1000 наборов открытых данных. Кабинет Министров Украины опубликовал Постановление № 835.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Каждый гражданин сможет ознакомиться с реальным финансовым состоянием всех компаний и размерами выплат налогов в бюджет Украины», — сказано в сообщении.

Среди новых наборов данных, которые стали обязательны к публикации:

Финансовая отчетность компаний,

сведения Государственного земельного кадастра,

База данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств,

самый популярный на Едином государственном веб-портале набор данных — сведения о транспортных средствах и их владельцах — будет дополнен полем с VIN -номерами. Пользователи ждали этого еще с 2019 года.

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Постановление также предусматривает создание центра компетенций в сфере открытых данных — портала «Дія. Відкриті дані».

«Центр компетенций соберет информацию о работе с открытыми данными, как для распорядителей и ІТ-специалистов, так и для обычных пользователей. Сервисами на основе открытых данных сегодня пользуются от 1,5 до 5 миллионов украинцев», — добавили в министерстве.

Кроме того, Постановление закрепляет принципы Международной хартии открытых данных, в частности принцип «открытости по умолчанию». А также вводится понятие «информационного аудита». И за распорядителями закрепляется обязанность проводить его как минимум раз в год, с обязательной публикацией результатов на портале открытых данных.

В течение шести месяцев на рассмотрение Правительства будет вынесена Стратегия развития сферы открытых данных в Украине на ближайшие 3−5 лет. К разработке документа будут привлечены все заинтересованные стороны, включая сообщество пользователей открытых данных.

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