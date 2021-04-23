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Британский монетный двор создал золотого «гиганта» (фото, видео)

Золотая монета диаметром 20 см, массой 10 кг и номиналом 10 тысяч фунтов стерлингов стала крупнейшей за всю 1100-летнюю историю Королевского монетного двора Великобритании, сообщает Royal Mint.

Монета создана командой мастеров, которые объединили традиционные навыки с передовыми технологиями. На ее изготовление потрачено 400 часов.

После изготовления раритета с замысловатым дизайном с помощью современных гравировальных станков чеканщики обработали монету вручную, удалив все следы, оставленные в процессе резки. Затем монету полировали в течение четырех дней, и в конце подвергли лазерной обработке.

На аверсе монеты – изображение королевы Елизаветы II, вокруг которой расположились 10 зверей – реальных и мистических, включая льва, грифона, сокола, быка, Йеля (сказочного зверя с рогами и бивнями), борзой собаки, дракона, единорога и лошади.

Этот золотой «гигант» стал последней монетой из серии «Звери королевы», вдохновленной 10 каменными статуями с их изображениями, которые были установлены на пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в Лондоне в июне 1953 года.

По материалам Финансовый клуб
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