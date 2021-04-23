Режим ПСО на рынке газа продлили на 20 дней

Кабинет Министров Украины продлил режим возложения специальных обязательств (ПСО) на рынке газа на 20 дней в части поставок газа предприятиям теплокоммунэнерго. Режим должен был прекратить действие с 1 мая 2021 года.
Об этом сказал новый глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Как раз в последний день моей работы в украинском правительстве было взвешенное решение продлить режим государственного регулирования», — сказал он.
«Мы продлили этот режим на 20 дней», — сказал он, отметив, что это сделано для того, чтобы дождаться закона, который решит ряд проблемных вопросов для этих предприятий.
Витренко также не исключил, что режим ПСО может быть продлен и после 20 мая.
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» направила крупным производителям тепловой энергии ценовые предложения на май. Цена газа установлена на уровне 8325 гривен (с НДС, без тарифа на услуги транспортировки) за 1 тыс. куб. м, что на 6,4% больше, чем в апреле (7827 гривен).
В НАК напомнили, что с мая прекращается действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров.
Как сообщалось, 9 февраля после переговоров между «Нафтогазом», органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и поставки горячей воды.
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