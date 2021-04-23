«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла закон № 5058 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений.
За это решение проголосовали 305 народных депутатов.
Что предусматривается законом:
Ранее определялось, что постановление о наложении админвзыскания направляется ответственному лицу в течение 3 дней со дня его вынесения заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации физического лица.
Постановление считается выполненным в случае уплаты ответственным лицом или гражданином Украины:
Постановление о наложении административного взыскания также считается выполненным в случае уплаты штрафа по уведомлению о привлечении к админответственности, оставленному уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства, в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня совершения соответствующего правонарушения.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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