«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон

Верховная Рада Украины приняла закон № 5058 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений.

За это решение проголосовали 305 народных депутатов.

Что предусматривается законом:

копии постановления по делу об админправонарушении и материалов, зафиксированных с помощью специальных технических средств, направляются лицу, привлекаемому к административной ответственности, в течение 15 дней со дня вынесения такого постановления. Ранее – в течение трех дней со дня вынесения такого постановления;

постановление о наложении административного взыскания, которое не было выполнено путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня его вынесения, направляется ответственному лицу заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации физического лица;

по обращению лица постановление о наложении админвзыскания, которое считается выполненным, направляется заказным письмом на его адрес в течение 5 дней с момента получения обращения.

Ранее определялось, что постановление о наложении админвзыскания направляется ответственному лицу в течение 3 дней со дня его вынесения заказным письмом с уведомлением по адресу места регистрации физического лица.

Постановление считается выполненным в случае уплаты ответственным лицом или гражданином Украины:

который ввез на территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, 50% размера штрафа по постановлению о наложении админвзыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме;

за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированное в режиме фотосъемки (видеозаписи);

до вручения такого постановления или получения почтового уведомления о вручении или об отказе в ее получении или возврата почтового отправления с отметкой о невручении;

или в течение 10 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление о наложении административного взыскания также считается выполненным в случае уплаты штрафа по уведомлению о привлечении к админответственности, оставленному уполномоченным должностным лицом на месте совершения правонарушения на лобовом стекле транспортного средства, в том числе путем уплаты 50% размера штрафа в течение 10 дней со дня совершения соответствующего правонарушения.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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