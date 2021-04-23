Пенсионеры в ПриватБанке больше не будут получать проценты на картах — СМИ

Государственный ПриватБанк больше не будет насчитывать проценты на средства на пенсионных карточках. Многие пенсионеры даже получили соответствующие сообщения.
Эту же информацию подтвердил UBR.ua пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
«С 1 июня будем менять эту систему. Будем насчитывать не проценты, а предоставим бонусную программу. У нас есть бонусный счет, где люди будут получать кэшбек и иное за пользование карточкой. Но тот процент уже был настолько мизерным, что пенсионеры вряд ли почувствуют изменения. Он смешной сейчас и по депозитам», — говорит он.
И действительно, пенсионерам ПриватБанк насчитывал 4% годовых, хотя в свое время все начиналось с 12%. Главная причина тому — банк прекрасно зарабатывает на облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). Поэтому у него уже нет такого интереса в привлечении клиентов. Заработок и средства для выдачи кредитов он черпает все больше из процентов по облигациям, а не путем привлечения депозитов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза6 ч. назад - 1427 7
Прибыль украинских банков упала на третьВчера, 21:00 - 642 4
Два аэропорта в год и особое финансирование: Криклий рассказал про новый спецфонд8 ч. назад - 423 3
Размещение еврооблигаций на $1,25 млрд свидетельствует о доверии международных инвесторов к стране — УстенкоОколо часа назад - 102 2
«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон6 ч. назад - 1389 2
Минимальная зарплата в 2022 годуВчера, 17:03 - 3310
США распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза6 ч. назад - 1427 7
«Письма счастья» будут присылать не всем водителям - Рада приняла закон6 ч. назад - 1389 2
Впервые украинский негосударственный пенсионный фонд приобрел акции международной компании Apple Inc.Вчера, 17:20 - 1377
Маск признал, что Tesla сделала «существенные ошибки» с солнечной крышейВчера, 23:06 - 1360
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полетОколо часа назад - 93
Китай запустил главный модуль космической станцииВчера, 11:10 - 291
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 582
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1606 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1372 1