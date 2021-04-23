Пенсионеры в ПриватБанке больше не будут получать проценты на картах — СМИ

Государственный ПриватБанк больше не будет насчитывать проценты на средства на пенсионных карточках. Многие пенсионеры даже получили соответствующие сообщения.

Эту же информацию подтвердил UBR.ua пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

«С 1 июня будем менять эту систему. Будем насчитывать не проценты, а предоставим бонусную программу. У нас есть бонусный счет, где люди будут получать кэшбек и иное за пользование карточкой. Но тот процент уже был настолько мизерным, что пенсионеры вряд ли почувствуют изменения. Он смешной сейчас и по депозитам», — говорит он.

И действительно, пенсионерам ПриватБанк насчитывал 4% годовых, хотя в свое время все начиналось с 12%. Главная причина тому — банк прекрасно зарабатывает на облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ). Поэтому у него уже нет такого интереса в привлечении клиентов. Заработок и средства для выдачи кредитов он черпает все больше из процентов по облигациям, а не путем привлечения депозитов.