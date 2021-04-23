День финансов: поставщик «последней надежды» и газ, «единое окно» и пенсии, вакцинация и компенсации

7,96 грн — главное число понедельника, 26 апреля. Но, не единственное:
Поставщик «последней надежды» и годовой тариф на газ. ГК «Нафтогаз» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ. Он составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки). Тариф будет действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года. Также «Нафтогаз» как поставщик «последней надежды» намерен обеспечивать газом бытовых клиентов, внезапно потерявших поставщика. Цена на газ для таких клиентов в мае составит 9,57 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
Другие поставщики также опубликовали свои тарифы на газ. Самый дешевый газ у компании «ЙЕ Энергия» Дмитрия Фирташа — 7,99 грн/куб.м (с НДС). Самый дорогой тариф у ООО «Черновицкая областная энергопоставляющая компания» — 13,5 грн/куб.м с НДС и транспортировкой.
“Единое окно" и авторизованный пенсионный фонд. Минсоцполитики представило законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Как отмечают в министерстве, люди смогут управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета. Кроме того, в ряде случаев можно будет забрать свои накопления независимо от возраста.
Также в Минсоцполитики рассказали, зачем отменили доставку пенсий. Из-за новых тарифов на доставку пенсий от «Укрпочты» расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно. После 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки будут выбирать путем тендера, дополнительных расходов не ожидается.
COVID-вакцинация и компенсация за последствия. Кабмин утвердил размер компенсации за причинение вреда здоровью вакциной от COVID-19. Так, если вакцинация от COVID-19 стала причиной смерти человека, то членам семьи выплатят 1,7 млн грн. В случае установления инвалидности I группы — 908 тыс. грн компенсации. ІI группы — 794,5 тыс. грн. ІII группы — 681 тыс. грн.
Майские праздники и карантин. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин на период майских и пасхальных праздников не будет менять карантинные правила. «Правительство не будет менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность», — сказал премьер. Напомним, что на прошлой неделе «красную» зону покинули Черновицкая и Одесская области.
Статический QR-код и «Дія». В Минцифры сообщили, что на портале вскоре появится Статический QR-код. Благодаря нововведению туристам будет проще передавать документы, ведь этот инструмент сможет быстро воспроизводить копии необходимых документов для организаций. Компании нужно будет зарегистрироваться на портале «Дія» и создать уникальный код. После чего посетители смогут поделиться своими личными бумагами.
Работа и junior-специалисты. Как свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua, в 2020 году ІТ-компании наняли более 4500 молодых специалистов. Это меньше, чем в 2019-м. Самыми популярными техническими направлениями остались QA, Java, Front-end/JavaScript.
В то же время, как показывают результаты исследования кадрового портала grc.ua, в сентябре 2020-го в Google работу для студентов искали вдвое чаще, чем в том же месяце в 2019 году. Им готовы платить довольно щедро: профессионально управляя сетями, новичок может заработать в среднем 17 тыс. грн в месяц, менеджер по продажам — 15 тыс. грн, а юному помощнику директора заплатят около 10 тыс. грн.
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