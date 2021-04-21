В Минсоцполитики рассказали, зачем отменили доставку пенсий

Из-за новых тарифов на доставку пенсий от “Укрпочты” расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.
По их информации, после 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки будут выбирать путем тендера, дополнительных расходов не ожидается.
“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.03.2021 №271 “О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 №987ˮ, расходы Пенсионного фонда Украины по оплате услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий, увеличатся на 275,6 млн грн. С учетом условий, определенных постановлением №277, дополнительных расходов по оплате таких услуг по новым тарифам не ожидается”, – говорится в сообщении.
Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через “Укрпочту” получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут для 1,7 млн пенсионеров. Среди них:
Напомним, с 1 сентября 2021-го большинство украинцев начнут получать пенсии через банки. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров. Лишь небольшой категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься – определят путем открытого тендера.
Что необходимо для назначения пенсии: авторизируйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
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