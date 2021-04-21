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В Минсоцполитики рассказали, зачем отменили доставку пенсий

В Минсоцполитики рассказали, зачем отменили доставку пенсий

Из-за новых тарифов на доставку пенсий от “Укрпочты” расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

По их информации, после 1 сентября, когда большинство пенсионеров перейдут на обслуживание в банки, а оператора доставки будут выбирать путем тендера, дополнительных расходов не ожидается.

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 29.03.2021 №271 “О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 №987ˮ, расходы Пенсионного фонда Украины по оплате услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий, увеличатся на 275,6 млн грн. С учетом условий, определенных постановлением №277, дополнительных расходов по оплате таких услуг по новым тарифам не ожидается”, – говорится в сообщении.

Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через “Укрпочту” получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут для 1,7 млн пенсионеров. Среди них:

  • лица, достигшие 80-летнего возраста – 1,5 млн. чел;
  • лица с инвалидностью I группы – 153,8 тыс. чел;
  • люди, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе – 44,2 тыс. чел.

Напомним, с 1 сентября 2021-го большинство украинцев начнут получать пенсии через банки. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров. Лишь небольшой категории граждан продолжат приносить пенсии домой. Кто будет этим заниматься – определят путем открытого тендера.

Справка Finance.ua:

  • Пенсионный фонд Украины запустил сервис по автоматическому назначению пенсии. «Для будущих пенсионеров работает сервис Пенсионного фонда Украины „Автоматическое назначение пенсии“. Необходимую для назначения пенсии информацию можно подать заблаговременно. Лично обращаться в органы Фонда не нужно», — сказано в сообщении.

Что необходимо для назначения пенсии: авторизируйтесь на веб-портале Фонда с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

  • заполните анкету-заявление (в частности информацию о себе, данные относительно выбранного способа выплаты назначенной пенсии и получения пенсионного удостоверения);
  • прикрепите сканированные копии документов (обязательные и те, которые считаете необходимым предоставить для подтверждения права на доплаты и льготы);
  • подпишите анкету-заявление КЭП;
  • отправьте анкету-заявление в орган Фонда.

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По материалам Обозреватель
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