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Две трети украинских студентов ищут работу до получения диплома: кому и сколько будут платить

Две трети украинских студентов ищут работу до получения диплома: кому и сколько будут платить

Дистанционное обучение в вузах толкнуло две трети студентов к поиску первой работы.

Об этом пишет журнал НВ, ссылаясь на данные социологического исследования кадрового портала grc.ua.

Как считают аналитики, новое поколение, которое пришло в офисы, обещает быть более амбициозным и целенаправленным, чем предшественники.

45% студентов хотят подрабатывать только по специальности, еще 22% ради солидной строки в резюме готовы на неоплачиваемую стажировку.

Небывалый интерес молодежи к раннему карьерному старту подтверждает и динамика поисковых запросов: например, в сентябре 2020-го в Google работу для студентов искали вдвое чаще, чем в том же месяце в 2019 году.

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Рынок труда быстро отреагировал на рост запроса молодежи: количество вакансий для студентов, с небольшой зарплатой, на кадровых порталах в апреле 2021-го увеличилось вдвое по сравнению с этим же периодом 2020-го.

Только на портале ОLX Работа для студентов в 2020-м появилось около 15 тыс. новых вакансий.

Зарплаты. Платить им тоже готовы довольно щедро, если учесть полное отсутствие опыта: профессионально управляя сетями, новичок может заработать в среднем 17 тыс. грн в месяц, менеджер по продажам – 15 тыс. грн, а юному помощнику директора заплатят около 10 тыс. грн.

“Студенты теперь рвутся в продажи, ІТ и банковскую сферу – именно там, по данным портала grc.ua, сейчас больше всего претендентов. И хотя финансовая независимость до сих пор является основным фактором для начинающих карьеристов, исследование портала показывает, что еще больше их мотивирует желание дополнить резюме хорошей строкой и получить практический опыт”, – утверждают аналитики.

Справка Finance.ua:

  • Самой популярной сферой деятельности в марте среди женщин и мужчин была торговля. Большинство соискателей имели опыт работы в прошлом в этой сфере. Самые высокие заработные платы компании предлагали в продажах/клиент-менеджменте (15 000 грн) и логистике/таможне/складе (14 000 грн).
  • Зачастую соискателей не берут на работу из-за того, что они рассылают одно резюме на вакансии разного типа или не напоминают о себе работодателям.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам НВ
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