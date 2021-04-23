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Минсоцполитики представило концепт работы будущей системы пенсионных накоплений

Минсоцполитики представило концепт работы будущей системы пенсионных накоплений

Министерство социальной политики представило в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.

Доработанные редакции законопроектов Минсоцполитики направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Основные предлагаемые изменения:

  • охватить системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшение гендерного разрыва в размере пенсий, в том числе включение в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатным воспитателем и т.д.;
  • ввести систему без повышения нагрузки на бизнес и людей – за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшения ставки налога с доходов физических лиц;

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  • обеспечить для людей возможность управлять своими пенсионными накоплениями через «единое окно» с множественными точками доступа. Человек сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и проведенных операциях, предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство или при личном обращении;
  • разрешить людям без каких-либо ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой;
  • определить основным видом выплат в системе пожизненной выплаты (в размере не менее одного прожиточного минимума), и право человека самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, разовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума;
  • также в ряде случаев предусмотрено право человека забрать накопления единовременно, независимо от возраста.

Справка Finance.ua:

  • Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и уменьшать ее размер. По собственному желанию начать получать накопительную пенсию можно позже, чем солидарную.
  • Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что пенсионная реформа в Украине связана со значительными рисками. По его словам, сейчас пенсия небольшая, а налоговая нагрузка и так высока.

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По материалам Finance.UA
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