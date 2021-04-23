Минсоцполитики представило концепт работы будущей системы пенсионных накоплений

Министерство социальной политики представило в Офисе простых решений и результатов Национального совета реформ законопроекты о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы.
Доработанные редакции законопроектов Минсоцполитики направило в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.
Основные предлагаемые изменения:
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