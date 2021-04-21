Размер компенсации за вред после COVID-вакцинации

Кабинет Министров Украины утвердил размер компенсации за причинение вреда здоровью вакциной от COVID-19.
Об этом пишет Адвокат права в Telegram-канале.
Размер компенсации:
1. В случае смерти лица, наступившей вследствие вакцинации от COVID-19 членам семьи, родителям, иждивенцам умершего производится выплата в 750-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, — 1,7 миллионов гривен.
2. В случае установления лицу группы инвалидности, связанной с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19, государство выплатит:
3. Оказание медицинской помощи лицам вследствие возникновения осложнений после вакцинации от COVID-19 проводится за счет средств, предусмотренных программой государственных гарантий медицинского обслуживания населения, или других источников, не запрещенных законодательством.
Как пишет Адвокат права, в случае получения выплаты на компенсацию вреда, связанного с осложнениями, которые могут возникнуть после вакцинации от COVID-19 вакцинами или другими медицинскими иммунобиологическими препаратами для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19) по процедуре Всемирной организации здравоохранения в рамках глобальной инициативы «COVAX», выплаты государственной компенсации, предусмотренные этим постановлением, не производятся.
Причинная связь инвалидности лиц с осложнениями, возникшими после вакцинации от COVID-19, устанавливается на основании протокола расследования, предоставляемого группой оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации, по форме, утвержденной Минздравом.
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