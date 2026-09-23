В Украине запускают грантовую программу для малых издательств на $500 000 Сегодня 07:35 Последствия удара русского дрона по составу Readeat

Государственные и общественные организации объединились, чтобы основать грантовую программу на $500 000 для поддержки небольших украинских издательств. Этим летом в результате российских ударов в типографиях, на складах издательств и книжных магазинов было уничтожено более 13 миллионов новых украинских книг. Прямые убытки книжной сферы уже составляют как минимум 1,75 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

Министерство культуры Украины, благотворительный фонд Киевской школы экономики KSE Foundation, Украинский институт книги и международный фестиваль «Книжный Арсенал» объявили о начале сбора средств на новую грантовую программу для малых издательств. Программа предусматривает поддержку издательств, ежегодно печатающих до 20 новых наименований. Прием заявок на первый круг грантов начнется в ноябре 2026 года.

Кого будет поддерживать программа

По словам вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины — министра культуры Украины Татьяны Бережной, поддержка малых издательств особенно важна из-за потерь книжной инфраструктуры вследствие российских атак.

«россия целенаправленно бьет по украинской книжной инфраструктуре. Каждая украинская книга, которая выходит в свет, усиливает нашу культурную устойчивость. Особенно важно поддержать малые издательства, которые первыми открывают новые имена, работают с важными темами, создают многообразие украинской книги», — отметила Бережная.

Малые издательства представляют собой влиятельные лаборатории литературных и полиграфических экспериментов. Задача «Программы поддержки малых издательств» — обеспечить возможности для продолжения их работы и публикации запланированных в издательском портфеле наименований.

Результатом будет сохранение активной деятельности издательств, которые станут участниками программы после ее завершения.

Что будет покрывать грант

Грант будет покрывать, прежде всего, производственные затраты издательства.

Обязательного софинансирования программа не будет предусмотрена. Один грант может охватывать печать нескольких новых тиражей разных книг одним издательством, как утраченных в результате обстрелов, так и не издававшихся ранее.

Грант будет покрывать, прежде всего, производственные затраты издательства, mincult.gov.ua

«После потери более 13 миллионов книг важно помочь издателям не только восстановить тиражи, но и сохранить команды и продолжить работу. Именно на это и направлена ​​программа», — отметила исполнительный директор благотворительного фонда Киевской школы экономики KSE Foundation Светланы Денисенко.

Первым грантовым отбором организаторы планируют поддержать не менее 20 малых издательств. KSE Foundation администрирует сбор средств и грантовую программу для издательств и будет отчитываться донорам об использовании средств и результатов.