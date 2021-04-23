Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ.

Об этом сообщается на сайте ГК «Нафтогаз Украины».

«Согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК „Нафтогаз Украины“ с 1 мая 2021 года автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план „Фиксированный“», — сказано в сообщении.

Цена. Таким образом, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

«Как и раньше, клиенты должны заплатить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца. Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий», — говорят в компании.

Также «Нафтогаз» работает над тем, чтобы в июне презентовать больше предложений на рынке — сезонные тарифные планы и газовые пакеты.

Цена на газ для клиентов ППН:

ГК «Нафтогаз Украины» как поставщик «последней надежды» ( ППН ) обеспечивает газом бытовых клиентов, внезапно потерявших поставщика;

) обеспечивает газом бытовых клиентов, внезапно потерявших поставщика; цена на газ для клиентов ППН в мае составит 9.57 грн/куб.м с НДС , без стоимости распределения (доставки);

в мае , без стоимости распределения (доставки); в дальнейшем такие клиенты должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодные цены.

Как присоединиться к ГК «Нафтогаз Украины»:

подать заявку онлайн на сайте gas.ua или в веб-версии Приват24, или офлайн — в отделениях банка ПУМБ и сети Ощадбанка;

и сети Ощадбанка; для оформления заявки клиенту нужно заполнить короткую форму и предоставить несколько документов: паспорт, ИНН , документ о праве собственности на жилье и согласие совладельца, если право собственности оформлено на нескольких собственников жилья, а также указать EIC -код (16-значный персональный газовый номер объекта).

В «Нафтогазе» говорят, что основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе — на май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн/куб.м в эквиваленте.

Рост цен является следствием нескольких факторов:

во-первых, повышенного спроса на ресурс из-за низкой среднемесячной температуры — нынешний апрель был в среднем на 3 градуса холоднее климатической нормы;

во-вторых, низкими запасами газа (по состоянию на 22 апреля 2021 года подземные хранилища Европы заполнены лишь на 29% по сравнению с 2020 годом, это в два раза меньше); в-третьих, роста цен на эмиссию СО2 в Европе.

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