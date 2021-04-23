Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» обнародовала фиксированный годовой тариф на газ.
Об этом сообщается на сайте ГК «Нафтогаз Украины».
«Согласно Постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, компания ГК „Нафтогаз Украины“ с 1 мая 2021 года автоматически переводит клиентов на новый годовой тарифный план „Фиксированный“», — сказано в сообщении.
Цена. Таким образом, цена на голубое топливо от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, равна 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
«Как и раньше, клиенты должны заплатить только за потребленный объем газа по фиксированной цене до 25 числа каждого месяца. Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий», — говорят в компании.
Также «Нафтогаз» работает над тем, чтобы в июне презентовать больше предложений на рынке — сезонные тарифные планы и газовые пакеты.
Цена на газ для клиентов ППН:
Как присоединиться к ГК «Нафтогаз Украины»:
В «Нафтогазе» говорят, что основными факторами повышения цен на газ в Украине является рост цены на природный газ в Европе — на май стоимость природного газа на европейских хабах достигла почти 9 грн/куб.м в эквиваленте.
Рост цен является следствием нескольких факторов:
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