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На портале «Дія» появится новая функция

На портале «Дія» появится новая функция

Команда Министерства цифровой трансформации представила новую функцию статистического QR-кода.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Скоро начало туристического сезона и команда Министерства цифровой трансформации представляет на портале Дія новую функцию Статический QR, которая поможет представителям из разных сфер бизнеса, в том числе гостиничного и их клиентам ускорить процесс передачи документов», — сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

Для чего это необходимо:

  • благодаря нововведению туристам будет гораздо проще передавать документы, ведь этот инструмент сможет быстро делать копии необходимых документов для организаций.

Как это работает. Для этого компании нужно зарегистрироваться на портале Дія и создать уникальный код. Затем посетители смогут поделиться своими личными бумагами.

«Например, при заселении в отель пользователь сможет открыть сканер в себя в Дії, навести на QR-код, который компания разместит у себя на ресепшене, затем, просканировав этот QR-код, на смартфоне пользователя в Дії появится запрос на предоставление копии е-документа. После подтверждения, пользователь с помощью Дії подписывает документы и со своего мобильного устройства отправляет данные на электронную почту компании», — пояснил Баник.

Также компания может указать, какие именно документы им необходимы для предоставления услуг.

«Важно, что компания не сможет требовать от клиента дополнительные копии документов и излишние копии данных», — подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры.

Со статическим QR-кодом не нужна техническая интеграция, сканеры QR-кодов, штрих-кодов и множество полей для ввода кода налогоплательщика и паспортных данных.

Справка Finance.ua:

  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление на портале и в приложении «Дія» новой услуги для украинских предпринимателей. Вскоре ФЛПы смогут оплатить налоги и подать декларацию через «Дія».
  • «Укрпочта» начала принимать электронные документы в мобильном приложении для оцифрованных документов и услуг «Дія» для проведения платежей.
  • Онлайн-сервис Министерства внутренних дел Электронный кабинет водителя ввел услугу уточнения данных, позволяющую провести верификацию этих документов.

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По материалам Finance.UA
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