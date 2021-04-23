На портале «Дія» появится новая функция

Команда Министерства цифровой трансформации представила новую функцию статистического QR-кода.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Скоро начало туристического сезона и команда Министерства цифровой трансформации представляет на портале Дія новую функцию Статический QR, которая поможет представителям из разных сфер бизнеса, в том числе гостиничного и их клиентам ускорить процесс передачи документов», — сообщил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.
Для чего это необходимо:
Как это работает. Для этого компании нужно зарегистрироваться на портале Дія и создать уникальный код. Затем посетители смогут поделиться своими личными бумагами.
«Например, при заселении в отель пользователь сможет открыть сканер в себя в Дії, навести на QR-код, который компания разместит у себя на ресепшене, затем, просканировав этот QR-код, на смартфоне пользователя в Дії появится запрос на предоставление копии е-документа. После подтверждения, пользователь с помощью Дії подписывает документы и со своего мобильного устройства отправляет данные на электронную почту компании», — пояснил Баник.
Также компания может указать, какие именно документы им необходимы для предоставления услуг.
«Важно, что компания не сможет требовать от клиента дополнительные копии документов и излишние копии данных», — подчеркнул руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры.
Со статическим QR-кодом не нужна техническая интеграция, сканеры QR-кодов, штрих-кодов и множество полей для ввода кода налогоплательщика и паспортных данных.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 5968 20
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1845 7
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в ПольшеПозавчера, 13:34 - 1210 6
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ6 ч. назад - 1715 3
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 1845 2
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 6208
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 5968 20
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 1845 2
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ6 ч. назад - 1715 3
Как поделить наследство8 ч. назад - 1653
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 315
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1205 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 967
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 601
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 968