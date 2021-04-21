Сколько джуниоров взяли на работу ІТ-компании в 2020 году (исследование)

В 2020 году ІТ-компании наняли более 4500 молодых специалистов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua.
Как отмечается, это меньше, чем в 2019-м. У многих основных участников опроса наблюдалась отрицательная динамика найма начинающих. Основными каналами поиска джуниоров остаются собственные курсы, рекомендации коллег и job-платформы.
«Под джуниорами мы подразумеваем специалистов без опыта работы или с опытом менее года (в некоторых компаниях такие специалисты называются Trainee или Intern)», — говорится в исследовании.
Сотрудничество с джуниорами:
Инфографика: Dou.ua
Как и с компаниями, почти по всем основным направлениям была отрицательная динамика в 2020-м. Самыми популярными техническими направлениями остались QA, Java, Front-end/JavaScript.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 5270 12
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1672 7
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1150 4
Украинские заробитчане стали больше интересоваться жильем в ПольшеПозавчера, 13:34 - 1079 3
Не 6,99: «Нафтогаз» обнародовал годовой тариф на газ5 ч. назад - 1466 3
Когда мир вернется в «нормальное состояние» — исследование (инфографика)Вчера, 20:04 - 5547
Как правильно останавливаться по требованию полицейского, чтобы не получить штрафВчера, 17:00 - 5270 12
Украинцам после 40 лет отказывают в трудоустройстве из-за возраста (инфографика)Вчера, 16:00 - 2019
Эксперты назвали ошибки, из-за которых ломаются машины с «автоматом»Вчера, 22:54 - 1674 1
Украинцам в 2021 году придется платить больше за коммунальные услугиВчера, 15:34 - 1672 7
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 300
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 1152 4
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 948
Китай начинает клинические испытания вакцины против COVID, которую можно вдыхать19.04.2021, 12:10 - 591
В ОАЭ появилась первая в мире АЗС по вызову (видео)16.04.2021, 11:45 - 964