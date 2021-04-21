Сколько джуниоров взяли на работу ІТ-компании в 2020 году (исследование)

В 2020 году ІТ-компании наняли более 4500 молодых специалистов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Dou.ua.

Как отмечается, это меньше, чем в 2019-м. У многих основных участников опроса наблюдалась отрицательная динамика найма начинающих. Основными каналами поиска джуниоров остаются собственные курсы, рекомендации коллег и job-платформы.

«Под джуниорами мы подразумеваем специалистов без опыта работы или с опытом менее года (в некоторых компаниях такие специалисты называются Trainee или Intern)», — говорится в исследовании.

Сотрудничество с джуниорами:

почти все крупнейшие ІТ-компании в 2020 году стали сотрудничать с меньшим количеством начинающих, чем в 2019 году. Похоже, что это последствия прошлогоднего весеннего кризиса. В Softserve и EPAM уменьшение количества новых джуниоров на 17% и 18% соответственно;

77% джуниоров нашли работу в трех городах — Киеве, Львове и Харькове. В общем опрошенные компании брали на работу начинающих 23 украинских городах.



Инфографика: Dou.ua

Как и с компаниями, почти по всем основным направлениям была отрицательная динамика в 2020-м. Самыми популярными техническими направлениями остались QA, Java, Front-end/JavaScript.

Справка Finance.ua:

В этом году вознаграждение женщин топ-менеджеров на медиане составило $ 3900, а мужчин — $ 6550. По сравнению с прошлым годом сохранилась разница в 40% в пользу мужчин: тогда зарплаты были на уровне $ 3000 и $ 5000 соответственно.

Из-за очередного ужесточения карантинных ограничений удаленная работа вошла в ТОП запросов поисковиков.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.