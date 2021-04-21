Шмыгаль рассказал, каким будет карантин на Пасху и майские праздники

Кабинет Министров на период майских и пасхальных праздников не будет менять карантинные правила. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет… менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность», — рассказал глава правительства.
По его словам, на прошлой неделе «красную» зону покинули Черновицкая и Одесская области. Там стабилизировалась ситуация с заболеваемостью. Вскоре к ним могут присоединиться еще несколько регионов.
Также Шмыгаль отметил, что правительство обсудило вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, чтобы «мягко» пройти период праздников.
Кроме того, премьер призвал украинцев соблюдать все карантинные запреты и ограничения.
Напомним, 21 апреля Кабинет Министров продлил в Украине режим чрезвычайной ситуации и действие адаптивного карантина до 30 июня.
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