День финансов: что можно купить за 200 грн, и какой курс ждать в марте

Четверг, 25 февраля. Прошел год, как Национальный банк Украины ввел в обращение 200-гривневую банкноту 4 поколения.

Мы решили собрать для вас все сведения о народной любимице – «двухсотке». Также разбирались, что сегодня можно приобрести на 200 грн:

О других событиях четверга:

Плата за самовывоз товаров IKEA. Шведская сеть товаров для дома IKEA в Украине ввела плату за самовывоз товаров из пунктов выдачи. Заказ до 30 кг обойдется в 39 грн, а заказ более 30 кг – 59 грн. Доставка в почтоматы тоже будет стоить 39 грн. Напомним, что первый в Украине офлайн-магазин шведской компании IKEA открылся 1 февраля в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев).

Безналичные платежи по-новому. В Украине начали менять подходы к регулированию платежного рынка и создавать условия для развития т. н. безналичной экономики. Так, в Украине будет 9 типов платежных услуг: 7 финансовых и 2 нефинансовых. Выпускать электронные деньги и платежные карты смогут не только банки, но и другие представители рынка. Для борьбы с кибермошенничеством требования защиты прав пользователей повысят.

Взаимоотношения работодателей и фрилансеров. Кабмин предлагает законодательно урегулировать взаимоотношения работодателей и фрилансеров. Планируется ввести новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным временем. Стороны по договоренности могут определять время привлечения сотрудника к работе, ее объем и режим выполнения. Оплата труда будет производиться за то время, когда фактически выполнится работа.

Квоты на иммиграцию иностранных ІТ-специалистов. Согласно решению Кабмина, в 2021 году в Украине смогут трудоустроиться 5000 айтишников. Как утверждают в Минцифре, привлечение иностранных высококвалифицированных ІТ-специалистов позволит качественно повысить экспертизу украинских компаний, сделать их более мощными и конкурентоспособными на мировом рынке.

Двенадцать друзей Оушена ипотечных центров Ощада. Ощадбанк открыл 12 ипотечных центров OSCHAD HOME в Украине. Всего банк планирует открыть 35 таких центров. В них банк планирует предоставлять кредиты, услуги нотариуса, проверки, конвертацию и перевод денег, проведение всех банковских операций по сделке купли-продажи недвижимого имущества.

Тарифы на воду в Европе, странах СНГ и Украине. НКРЭКУ провела сравнительный анализ тарифов на воду в странах Европы, СНГ и в Украине в 2020 году. Как отмечается, Украина входит в десятку стран с самым низким уровнем тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение. Соседние страны: Польша, Болгария, Румыния, Словакия имеют существенно более высокий уровень тарифа на соответствующие услуги.

Кстати, о тарифах на газ. По словам и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко, после 31 марта цены на газ для населения не будут превышать 6,99 грн за кубометр, несмотря на окончание действия решения правительства об их ограничении.

Схема «развода еврономеров». Желанием украинцев растаможить свои авто задешево начали пользоваться мошенники. В соцсетях появилось очень много объявлений с соответствующими предложениями. Просят немного — $ 50−100.

Весна уже близко. Что ждать от курса? Вышло новое видео на YouTube-канале Finance.ua. 🎥 В этом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев расскажет о ситуации с МВФ, актуальных инструментах инвестирования в 2021 году. Также предоставит прогноз курса валют и цен на металлы на март 2021 года.