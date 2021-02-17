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Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и Украине

Нацкомиссия сравнила тарифы на воду в Европе, странах СНГ и Украине

НКРЭКУ провела сравнительный анализ тарифов на централизованное водоснабжение в странах Европы, СНГ и в Украине в 2020 году.

Об этом сообщается на странице НКРЭКУ в Фейсбуке.

«НКРЭКУ провела анализ средневзвешенных тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение (централизованное водопотребление) стран Европы, ближайших соседних стран и Украины, которые действовали в 2020 году. Графическая информация по уровню тарифов в выбранных странах свидетельствует, что Украина входит в десятку стран с самым низким уровнем тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение», — говорится в сообщении.

В НКРЭКУ указали, что такие ближайшие соседние страны, как например, Польша, Болгария, Румыния, Словакия имеют существенно более высокий уровень тарифа на соответствующие услуги.

Ранее в Украинском союзе промышленников и предпринимателей сделали заявление, что тарифообразование в Украине противоречит экономическим законам. Там считают, что механизм формирования тарифов в Украине оторван от реального показателя доходов большинства украинцев, эта оторванность имеет системный характер и нарушает базовые законы экономики.

На сегодня минимальная пенсия в Украине составляет около 53 евро. В то время как в Болгарии — 211 евро, Румынии — 251 евро, Латвии — 305 евро, Хорватии — 337 евро, Литве — 374 евро, Венгрии — 375 евро, Словакии — 385 евро, Польше — 463 евро, Португалии — 540 евро, Чехии — 564 евро, Эстонии — 582 евро, Греции — 695 евро, Словении — 750 евро, Ирландии — 828 евро, Испании — 1008 евро, Бельгии — 1200 евро, Германии — 1250 евро, Франции — 1500 евро, Нидерландах — 2700 евро, Люксембурге — 4000 евро.

По материалам УКРИНФОРМ
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