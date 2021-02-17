Ощадбанк запустил сеть ипотечных центров

В 10 городах Украины начали работать 12 ипотечных центров Ощадбанка OSCHAD HOME. Планируется, что в целом их сеть достигнет 35 центров.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Для чего нужны такие центры:

ипотечные центры, открытые на базе действующих отделений Ощадбанка, предоставляют полный комплекс услуг для комфортного заключения сделок купли-продажи недвижимого имущества;

все этапы сделки проходят в одной локации — предоставление кредита, услуги нотариуса, проверка, конвертация и перевод денег, проведение всех банковских операций;

каждое кредитное соглашение сопровождает персональный менеджер;

банк проверяет все документы — как самого объекта недвижимости, так и информацию о продавце;

для удобного и надежного хранения денежных и материальных ценностей есть возможность зарезервировать индивидуальный сейф.

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«В 2020 году мы успешно внедрили несколько новых ипотечных программ. Более 1300 украинских семей приобрели с помощью ипотеки от Ощадбанка собственное жилье. Лидерские позиции на рынке ипотечного кредитования и растущий спрос на кредитные программы Ощада побудили нас создать новый формат взаимодействия с клиентами и партнерами. Теперь банк предлагает не только программы с выгодными условиями, одна из которых — фиксированная ставка на весь срок кредитования, но и приглашает оформить сделку в комфортных ипотечных центрах», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

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