Витренко сообщил, что будет с тарифами на газ для населения по зарешении действия предельной цены

После 31 марта цены на газ для населения не будут превышать 6,99 грн за кубометр, несмотря на окончание действия решения правительства об их ограничении.

Об этом и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко сказал в интервью изданию Факты.

«Ограничение продлится до конца марта. В то же время мы уже наработали конкретные рыночные механизмы, благодаря которым цена и после окончания этого периода не будет превышать 6,99 грн. Более того, мы уже определили, как сделать так, чтобы людям были понятны тарифы и их легче было платить. К примеру, люди жалуются, что две платежки — это неудобно и непонятно. Поэтому у нас есть план, как перейти на одну», — заявил Витренко.

Он добавил, что в Минэнерго также «наработки, как сделать так, чтобы все украинские потребители в этой одной платежке платили фактически одинаковую сумму за распределение и передачу газа», поскольку люди жалуются на то, что цены на газ разнятся в зависимости от области.

«Мало того, разработанный механизм закладывает основания для снижения общей суммы, когда мы добавляем к цене газа тариф на распределение», — сказал и.о. министра.

По его словам, планируется также разрешить менять поставщика газа через мобильное приложение «Дія».

«Речь идет о так называемом боте, проще говоря, механизме, который будет автоматически сравнивать вашу цену с ценами других поставщиков и, если она выше, рекомендовать сменить поставщика. Работаем, чтобы в „Дії“ люди могли увидеть, за что они платят, из чего состоят цена, тариф. Также, чтобы как в счетах, так и в этом же приложении было четко указано, какая сумма субсидий предоставлена государством», — рассказал Витренко.

Справка Finance.ua:

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Большинство газоснабжающих компаний обнародовали свои цены на март. Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Так как до конца марта правительство ввело действие предельной цены.

В Украине «могут ввести: news.finance.ua/ua/news/-/488 029/v-ukrayini-mozhut-vvesty-richnu-tsinu-na-gaz-dlya-teplokomunenergo-i-naselennya годичную цену на газ для теплокоммунэнерго и населения.

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