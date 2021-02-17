Шведская сеть товаров для дома IKEA в Украине ввела плату за самовывоз товаров из пунктов выдачи.
Об этом свидетельствует информация на сайте ритейлера.
Стоимость доставки в пункты выдачи:
Кстати, доставка в почтоматы тоже будет стоить 39 грн.
Как работает самовывоз в IKEA:
Заказ будет находиться в почтомате или пункте выдачи в течение 3 дней, после чего он будет возвращен на склад.
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В пресс-службе сети отмечают, что услуга «Комплектование заказа» предоставляется только для онлайн-покупок.
Напомним, 1 февраля в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев открылся первый в Украине офлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Напомним, IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина еще в сентябре 2018 года. Сперва предполагалось, что объект появится в ТРЦ Ocean Mall в середине 2019 года.
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