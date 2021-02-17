Кабмин предлагает узаконить труд фрилансеров

Кабинет министров предлагает законодательно урегулировать взаимоотношения сотрудников и работодателей в частности, работы фрилансеров. Такой законопроект правительство одобрило на заседании в среду.
Об этом пишет Министерство экономики.
Это касается тех случаев, когда невозможно наперед определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы.
Что предлагают. Ввести новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным временем.
Условия такого документа должны предполагать, что стороны по договоренности могут определять необходимость и время привлечения сотрудника к работе, ее объем и режим выполнения.
Оплата труда производится за то время, когда фактически выполняется работа.
Законопроект предусматривает минимальное гарантированное количество оплачиваемых часов в месяц.
Сотрудник должен получить все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в частности, это касается надлежащего режима работы, времени отдыха, порядка принятия на работу и увольнения, выплаты зарплаты, предполагает законопроект.
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