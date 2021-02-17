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5 тысяч иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине — Кабмин

5 тысяч иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине — Кабмин

Правительство приняло распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину иностранных ІТ специалистов в 2021 году. По инициативе Минцифры 5000 иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«Команда Минцифры работает над тем, чтобы сделать Украину мощным IT-хабом в Центральной и Восточной Европе, привлекать международные инвестиции в Украину, и укрепит наши позиции на мировой арене. Для этого мы запускаем проекты Дія City, Е-резидентство и создаем легальный рынок виртуальных активов. Привлечение иностранных высококвалифицированных ІТ-специалистов в рамках квоты на иммиграцию позволит качественно повысить экспертизу украинских компаний, сделать их более мощными и конкурентоспособными на мировом рынке», — сказал Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах, а иностранные специалисты получат:

  • вид на жительство, что упростит им жизнь в Украине. Для длительного пребывания в будущем не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;
  • трудоустройство на тех же условиях, что и для граждан Украины;
  • отсутствие привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, к конкретному месту работы и должности;
  • возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;
  • возможность открыть ФЛП.

«ІТ-специалист с видом на жительство в Украине более интересен для украинской компании, поскольку ему не нужно оформлять никаких разрешений. Но иностранные ІТ-специалисты с такой ВНЖ — это не просто ІТ-шник, а высококвалифицированный ІТ-шник. Главный критерий отбора ІТ-специалистов — это квалификационные требования к определенным профессиям в IT-сфере для иностранцев. В связи с тем, что квота ограничена, первыми ее получат те, кто раньше подаст заявку», — отметил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

  • квот распределены среди городов Украины, где сосредоточено наибольшее количество IT-компаний:*
    • Киев — 2500;
    • Харьков — 700;
    • Днепр — 600;
    • Одесса — 600;
    • Львов — 600.

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    По материалам Finance.UA
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