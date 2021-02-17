Безналичные платежи будут проходить по новым правилам

В Украине начали менять подходы к регулированию платежного рынка и создавать условия для развития т. н. безналичной экономики (cashless economy). Новые правила касаются платежей и денежных переводов. С похожими целями Нацбанк уже взялся за регулирование электронных денег.
Такие изменения предусматривает законопроект № 4364, который Верховная Рада приняла в первом чтении. О главных нововведениях документа рассказал председатель профильного
Что меняется:
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