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Безналичные платежи будут проходить по новым правилам

Безналичные платежи будут проходить по новым правилам

В Украине начали менять подходы к регулированию платежного рынка и создавать условия для развития т. н. безналичной экономики (cashless economy). Новые правила касаются платежей и денежных переводов. С похожими целями Нацбанк уже взялся за регулирование электронных денег.

Такие изменения предусматривает законопроект № 4364, который Верховная Рада приняла в первом чтении. О главных нововведениях документа рассказал председатель профильного комитета В Р Даниил Гетманцев, сообщает Uteka.

Что меняется:

  • в Украине будет 9 типов платежных услуг: 7 финансовых и 2 нефинансовых;
  • появится возможность создавать малые платежные учреждения по упрощенным требованиям;
  • небанковские финучреждения смогут проводить платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

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  • выпускать электронные деньги и платежные карты смогут не только банки, но и другие представители рынка (если смогут получить соответствующую лицензию). Появится специальная платформа для тестирования платежных услуг и технологий. Появится основа для введения «открытого банкинга». Эта концепция предусматривает объединение продуктов различных поставщиков и предоставление третьим сторонам доступа к данным банков;
  • небанковские поставщики платежных услуг смогут открывать и вести платежные счета;
  • будут четкие условия предоставления платежных услуг, а клиентов будут лучше о них информировать;
  • повысятся требования защиты прав пользователей. Это нужно для борьбы с кибермошенничеством;
  • ужесточатся требования к безопасности платежных операций, в частности, это будет касаться аутентификации пользователей.

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По материалам Finance.UA
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