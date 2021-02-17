Безналичные платежи будут проходить по новым правилам

В Украине начали менять подходы к регулированию платежного рынка и создавать условия для развития т. н. безналичной экономики (cashless economy). Новые правила касаются платежей и денежных переводов. С похожими целями Нацбанк уже взялся за регулирование электронных денег.

Такие изменения предусматривает законопроект № 4364, который Верховная Рада приняла в первом чтении. О главных нововведениях документа рассказал председатель профильного комитета В Р Даниил Гетманцев, сообщает Uteka.

Что меняется:

в Украине будет 9 типов платежных услуг: 7 финансовых и 2 нефинансовых;

появится возможность создавать малые платежные учреждения по упрощенным требованиям;

небанковские финучреждения смогут проводить платежные операции без обязательного участия в платежных системах;

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выпускать электронные деньги и платежные карты смогут не только банки, но и другие представители рынка (если смогут получить соответствующую лицензию). Появится специальная платформа для тестирования платежных услуг и технологий. Появится основа для введения «открытого банкинга». Эта концепция предусматривает объединение продуктов различных поставщиков и предоставление третьим сторонам доступа к данным банков;

небанковские поставщики платежных услуг смогут открывать и вести платежные счета;

будут четкие условия предоставления платежных услуг, а клиентов будут лучше о них информировать;

повысятся требования защиты прав пользователей. Это нужно для борьбы с кибермошенничеством;

ужесточатся требования к безопасности платежных операций, в частности, это будет касаться аутентификации пользователей.

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