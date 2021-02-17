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Новая схема «развода еврономеров»

Новая схема «развода еврономеров»

Желанием украинцев растаможить свои авто задешево начали пользоваться мошенники. В соцсетях появилось очень много объявлений с соответствующими предложениями. Просят относительно немного — $ 50−100.

Но все это — обман, говорит руководитель ОО «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич, и предостерегает не вестись на заманчивые предложения дельцов.

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Он отметил, что сегодняшняя спешка владельцев авто на еврономерах в итоге может привести к нешуточным штрафам.

«Есть много компаний, которые участвовали в растаможке во время прошлого сезона, тех, кто часто подделывал документы. Эти документы каким-то образом проходили по договоренностям через таможню. Но сегодня это будет в любом случае преследоваться по закону. В первую очередь, преследоваться будут владельцы авто, как декларанты, которые готовили документы и передавали брокеру», — говорит Ярошевич.

Проверять документы будет исключительно таможня. И там они обязательно будут признаны некачественными. Но деньги за бумаги уже будут заплачены. Авто не будет снято с учета.

«Такие компании есть в Харькове, Одессе, в Киеве десятки компаний хотят обдурить людей, давая им „пустые бумажки“, якобы снимая авто с учета. Такие перегонщики просто на людях зарабатывают деньги», — отмечает Ярошевич.

Прежде чем платить деньги, нужно сперва обязательно убедиться, снято ли авто с учета.

«Справки печатаются просто на принтере. И это с учетом того, что многие авто просто нельзя снять с учета без выезда за границу. Так обстоят дела, например, в Чехии, Болгарии — надо обязательно приехать в сервисный центр. У нас в офисе уже десятки таких „снятых“ с учета автомобилей. Соответствующие заявления будут поданы в правоохранительные органы, чтобы проверить деятельность таких компаний», — резюмировал Ярошевич.

Справка Finance.ua:

  • 18.02.2021 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, касающиеся изменения формулы расчета акциза и введения правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.
По материалам УБР
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