В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"

Владельцам автомобилей на европейской регистрации пообещали дать паузу и временно не штрафовать их.
Об этом сказано на странице «АвтоЕвроСила» в Facebook.
«Еврономера» не будут наказывать финансово до принятия законопроектов о растаможивании.
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«Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев „еврономеров“… Получил ответ что на период до голосования за законопроекты о доступной растаможке № 4643д и № 4644д будет пауза на применение санкций к водителям „еврономеров“ без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны», — сообщил нардеп Александр Ковальчук
Напомним, национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте.
Позже Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев «еврономеров»: «Еврономера начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто».
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