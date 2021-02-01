В МВД пообещали временно не штрафовать "еврономера"

Владельцам автомобилей на европейской регистрации пообещали дать паузу и временно не штрафовать их.

Об этом сказано на странице «АвтоЕвроСила» в Facebook.

«Еврономера» не будут наказывать финансово до принятия законопроектов о растаможивании.

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«Вчера имел личную встречу с заместителем министра внутренних дел Антоном Геращенко. Обсудили вопросы ослабление давления на владельцев „еврономеров“… Получил ответ что на период до голосования за законопроекты о доступной растаможке № 4643д и № 4644д будет пауза на применение санкций к водителям „еврономеров“ без веской причины и явных нарушений ПДД с их стороны», — сообщил нардеп Александр Ковальчук

Напомним, национальная полиция получила доступ к электронной базе Государственной фискальной службы. По факту, это означает, что полицейские получили право штрафовать владельцев авто на еврономерах на месте.

Позже Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев «еврономеров»: «Еврономера начали штрафовать, потому что их авто создают определенные трудности для полиции. В случае ДТП полиция не может определить владельца такого авто».

Справка Finance.ua:

21 января комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект № 3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.

В январе «Еврономера» в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протеста.

Ранее сообщалось о том, что Украина сделала Евросоюзу «большой подарок», выкупив загрязняющие воздух старые автомобили, которые были ввезены в Украину как «евробляхи». Поэтому страна имеет право поднять вопрос о компенсации, особенно со стороны Польши и Литвы.

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