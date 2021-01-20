Штрафы по «еврономера» в 2021 году: кто и как штрафует

На сегодня штрафовать владельцев автомобилей на иностранной регистрации имеют право как работники полиции, так и работники таможни.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

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Полиция. Кодексом об административных правонарушениях полиции предоставлено право штрафовать водителей за управление автомобилем на иностранной регистрации, которые своевременно не вывезли автомобиль за пределы Украины, и за управление автомобилем с иностранными номерными знаками другим лицом, чем-то, которое ввезло автомобиль на территорию Украины.

Штраф составляет 8 500 грн. и выносится полицейским на месте совершения правонарушения (ч.8 ст. 121 КУоАП). На первый раз автомобиль не изымается.

Если нарушение совершено этим же водителем повторно в течение года, то штраф составляет уже 17 000 грн. Одновременно водитель лишается права управления сроком на 1 год и с платным изъятием авто или без такового (ч.9 ст. 121 КУоАП). По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного полицейским на месте остановки. До решения дела в суде автомобиль задерживается на штраф-площадке.

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Указанные штрафы не освобождают граждан от применения штрафов работниками таможни, предусмотренных Таможенным кодексом. При этом, в случае выявления автомобилей, которые находятся в Украине с нарушением таможенных правил, работники полиции наделены полномочиями по информированию о таких фактах таможенной службы для применения санкций в соответствии с Таможенным кодексом.

Таможня. За превышение срока временного ввоза или транзита более чем на тридцать суток, а также потерю этих автомобилей, предусматрен штраф 170 000 грн. или их конфискация (ч.6 ст. 481 и ч.6 ст. 470 Таможенного кодекса).

По этой норме штрафы накладывает суд на основании протокола, составленного сотрудником таможни. Протоколы выносятся при пересечении гражданами границы или в помещении региональной таможни после приглашения гражданина для дачи объяснений относительно причин невывоза автомобиля. До решения дела в суде, автомобиль задерживается на штраф-площадке.

При этом, получение указанных штрафов не освобождает владельца «еврономера» от обязанности вывезти авто за пределы Украины. Если автомобиль не будет вывезено за пределы таможенной территории Украины или не будет растаможено, то к владельцу «еврономера» могут быть применены новые штрафы.

Более лояльно относятся к данному вопросу суды, которые при правильной юридической аргументации закрывают производство по делам без наложения штрафа.

Справка Finance.ua:

В четверг, 21 января, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект № 3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина сделала Евросоюзу «большой подарок», выкупив загрязняющие воздух старые автомобили, которые были ввезены в Украину как «евробляхи». Поэтому страна имеет право поднять вопрос о компенсации, особенно со стороны Польши и Литвы.

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