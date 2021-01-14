"Еврономера" в Харькове взбунтовались против штрафов в 8,5 тыс. грн и вышли на акцию протеста

Сегодня, 18 января, собственники авто на иностранной регистрации (“евробляхеры”) вышли в Харькове на акцию протеста против штрафов в 8,5 тыс. грн, сообщили в движении “Авто Евро Сила” (АЕС). Как рассказал UBR.ua нынешний руководитель “АЕС Харьков” Даниил Сергеев, к 13:30 на протест собралось около 200 человек. И еще прибывают.

Представители АЕС назвали действия полиции превышением полномочий, поскольку, по их словам, сейчас существует договоренность между МВД и активистами, согласно которой правоохранители обещали не останавливать и не штрафовать водителей нерастаможенных авто с иностранной регистрацией в праздничные дни и во время жесткого карантина.

“К нам вышло руководство полиции. Ответило все по шаблону. Мы спросили о том, кто дал такие указания по штрафам, кто нарушил меморандум, на что ответа не нашлось. И руководство в лице Елены Стрижак нам не ответило. Нас этот вопрос волнует, чтобы знать, к кому ехать и решать проблему”, – отметил UBR.ua глава “АЕС Харьков” Сергеев.

Активисты, к которым присоединились единомышленники из Полтавы, приехали под управление патрульной полиции. В организации жалуются, что бывший руководитель “АЕС Харьков” Роман Старченко, который уже два года не ездит на акции, предал АЕС и призывает “евробляхеров” сидеть по домам и “никуда не ездить из-за локдауна”.

“Вы тоже хотите с ним терпеть? Правда, он на украинских номерах “терпеть” будет. По странным стечениям обстоятельств интервью для Старченко полиция Харькова дает и выходит лично начальник”, – жалуются в АЕС.

Напомним, что еще 15 января в Харькове было зафиксировано несколько случаев остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов на 8,5 тыс. грн штрафа. Со своей стороны, полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.