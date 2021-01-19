Комитет ВР одобрил послабления для владельцев авто на еврономерах

В четверг, 21 января, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект № 3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.

Об этом сообщает организация «Авто Евро Сила» в Telegram. Как отмечается, проголосовали «за» 12 народных избранников, «против» — один, а пять воздержались.

«Народные депутаты Украины показали для МВД и полиции, диалог продолжается и он конструктивен! Это значит, что Меморандум о том, что полиция не штрафует до принятия закона о доступной растаможке восстановлен и действует», — говорится в сообщении.

Основные принципы законопроекта:

1. Завершение эпохи авто на еврономерах и урегулирование кризиса с таможенно-полицейскими штрафами водителей, эксплуатирующих эти автомобили:

закон распространяется на все авто на еврономерах, въехавшие до 31.12.20;

растаможить можно будет в течение 180 дней с момента принятия закона Верховной Радой Украины;

закон распространяется на все авто, в том числе грузовые от Евро-2 (с 1995 года);

при растаможивании уплачивается добровольный взнос 8500 грн., таможенные брокеры остаются (при необходимости), обязательно при растаможивании нужно снять с учета автомобиль, сертификация остается.

2. Закон только для «еврономеров», не распространяется для нововвезенных авто.

Стоимость растаможки:

пошлина — ноль;

акциз — новая формула, которая учитывает возраст авто, тип топлива и объем двигателя;

НДС 20% будет начисляться на акциз, а не на стоимость авто.

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