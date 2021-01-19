Комитет ВР одобрил послабления для владельцев авто на еврономерах

В четверг, 21 января, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил законопроект № 3704-д. Он должен урегулировать кризис, сложившийся между владельцами нерастаможенных авто и полицией, которая их штрафует.
Об этом сообщает организация «Авто Евро Сила» в Telegram. Как отмечается, проголосовали «за» 12 народных избранников, «против» — один, а пять воздержались.
«Народные депутаты Украины показали для МВД и полиции, диалог продолжается и он конструктивен! Это значит, что Меморандум о том, что полиция не штрафует до принятия закона о доступной растаможке восстановлен и действует», — говорится в сообщении.
Основные принципы законопроекта:
1. Завершение эпохи авто на еврономерах и урегулирование кризиса с таможенно-полицейскими штрафами водителей, эксплуатирующих эти автомобили:
2. Закон только для «еврономеров», не распространяется для нововвезенных авто.
Стоимость растаможки:
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