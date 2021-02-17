«Еврономера»: активисты анонсировали больше льгот

23 февраля состоялась рабочая встреча с народными депутатами о внесении поправок в законопроект № 4643-д о льготном таможенном оформлении автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Telegram.

Планируется зарегистрировать и протянуть следующие правки в законопроект 4643-д:

Дата на которые будет распространяться на закон, не «31.12.20», а на «дату вступления в силу закона»;

Увеличить срок, в течение которого будет растаможка, заменить «180» на «270»;

Исключить экологические требования (евростандарты) в законопроекте;

Применить коэффициент «0» для льготных категорий граждан: УБД , лица с инвалидностью, многодетные — растаможка бесплатная;

, лица с инвалидностью, многодетные — растаможка бесплатная; Возможность для УБД ввезти авто под растаможку до конца года;

ввезти авто под растаможку до конца года; Введение налога на роскошь вместо коэфициента «Год» в формуле закона 2611, уменьшение акцизного налога при импорте авто.

Справка Finance.ua: