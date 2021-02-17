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«Еврономера»: активисты анонсировали больше льгот

«Еврономера»: активисты анонсировали больше льгот

23 февраля состоялась рабочая встреча с народными депутатами о внесении поправок в законопроект № 4643-д о льготном таможенном оформлении автомобилей с европейской регистрацией.

Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Telegram.

Планируется зарегистрировать и протянуть следующие правки в законопроект 4643-д:

  • Дата на которые будет распространяться на закон, не «31.12.20», а на «дату вступления в силу закона»;
  • Увеличить срок, в течение которого будет растаможка, заменить «180» на «270»;
  • Исключить экологические требования (евростандарты) в законопроекте;
  • Применить коэффициент «0» для льготных категорий граждан: УБД, лица с инвалидностью, многодетные — растаможка бесплатная;
  • Возможность для УБД ввезти авто под растаможку до конца года;
  • Введение налога на роскошь вместо коэфициента «Год» в формуле закона 2611, уменьшение акцизного налога при импорте авто.

Справка Finance.ua:

  • 18.02.2021 Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д, касающиеся изменения формулы расчета акциза и введения правил для владельцев, которые не растаможили авто вовремя.

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По материалам Finance.UA
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