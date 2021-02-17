«Еврономера»: активисты анонсировали больше льгот

23 февраля состоялась рабочая встреча с народными депутатами о внесении поправок в законопроект № 4643-д о льготном таможенном оформлении автомобилей с европейской регистрацией.
Об этом сообщает АвтоЕвроСила в Telegram.
Планируется зарегистрировать и протянуть следующие правки в законопроект 4643-д:
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