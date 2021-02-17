День финансов: «челночные электрички» от УЗ, цена на газ в марте, Bitcoin. Кому вниз?

Среда, 24 февраля. Поговорим о ценах на газ, продукты, лекарства и даже цене на Bitcoin.

Bitcoin. Кому вниз? Самая дорогая криптовалюта Bitcoin, которая еще в воскресенье стоила рекордные $ 58,3 тыс. за «монету», потеряла уже $ 10 тыс. и торгуется вблизи $ 48 тыс.. Напомним, на спекуляциях с Bitcoin компания Tesla заработала больше, чем на производстве электрокаров, подсчитала компания Wedbush Securities.

“Челночные электрички" от УЗ. «Укрзализныця» работает над реализацией проекта «Киев City Express», который предусматривает работу пригородных электричек по принципу челнока. Данный принцип позволит увеличить вдвое количество пассажиров, которые ежедневно прибывают в столицу из городов-спутников — до 150 тысяч человек.

Мартовская цена от «Нафтогаза». Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила мартовскую цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Большинство газоснабжающих компаний также обнародовали свои цены на март. Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Ведь до конца марта правительство ввело действие предельной цены.

Жесткое регулирование цен в Беларуси. В соседней стране запретили до конца февраля повышать цены производителям, поставщикам и торговле, а с 1 марта — поднимать их более чем на 0,2% в месяц. Ограничения вводятся на продукты и непродовольственные товары, входящие в список социально значимых — в целом 62 позиции. В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, — 50 позиций. Подобное решение — ограничение по росту цен не более чем на 0,5% в месяц — власть Беларуси уже принимала в начале 2020 года, но в итоге отменила его.

МВФ и НБУ. Долгая дорога в дюнах. Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией. Также Шевченко рассказал, что уже удалось сделать Нацбанку.

Карантинные ограничения в столице. В Киеве с 24 февраля, согласно решению Кабмина о возвращении к адаптивному карантину, устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности, который предусматривает ряд запретов.

Правила ПДД: перевозка детей. Правительство внесло изменения в Правила дорожного движения в пунктах, касающихся перевозки детей в автомобилях. Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживающие системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого меньше 145 см.

Рубрика «Проверенно лично». По просьбам форумчан Finance.ua решил проверить, как работает виртуальный банк «Эко-банк» от Укргазбанка.

Одному из журналистов было поручено стать клиентом Укргазбанка и на личном примере подтвердить или опровергнуть порой довольно резкие высказывания форумчан в адрес данного приложения.