В Беларуси ввели жесткое регулирование цен на продукты и лекарства

До конца февраля производителям, поставщикам и торговле запретили повышать цены, а с 1 марта — поднимать их более чем на 0,2% в месяц.
Об этом сообщает TUT.by.
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Повышение цен выше 0,2% в месяц допускается только по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.
Ограничения по росту цен вводятся на продукты и непродовольственные товары, входящие в список социально значимых — в целом 62 позиции. Среди прочего это рис, гречка, овсянка, перловка, пшено, хлеб, макароны, говядина, свинина, некоторые виды колбасы, живая рыба, некоторые молочные продукты, яйца, картофель, растворимый кофе, чай, сахар, соль, туалетное мыло, туалетная бумага, подгузники, спички.
В списке лекарств, на которые ограничили повышение цен, — 50 позиций.
Подобное решение — ограничение по росту цен не более чем на 0,5% в месяц — власть Беларуси уже принимала в начале 2020 года, но в итоге отменила его.
Настоящему решению чиновников предшествовало повышение НДС на лекарства, медицинские изделия и некоторые продукты, из-за чего выросли розничные цены, а фактическая годовая инфляция в январе разогналась до 7,7% при запланированном показателе в 5%.
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